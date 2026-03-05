Tamil Nadu Assembly Elections : विजय की टीवीके दो हफ्तों में 234 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों का कर सकती है ऐलान

चेन्नई: विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) अगले दो हफ्तों के भीतर तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए यह तैयारी तेज कर दी गई है।

राज्य में अन्य राजनीतिक दल जहां गठबंधन और सीट बंटवारे को लेकर बातचीत में जुटे हैं, वहीं टीवीके फिलहाल किसी भी चुनावी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। ऐसे में पार्टी के चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ने की संभावना है और वह खुद को राज्य की राजनीति में एक वैकल्पिक शक्ति के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रही है।

सभी 234 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा को विजय की उस रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है, जिसके जरिए वह अपनी पार्टी को चुनावी मुकाबले में एक गंभीर दावेदार के रूप में पेश करना चाहते हैं।

सूत्रों के अनुसार, उम्मीदवारों को अंतिम रूप देने के लिए विजय जल्द ही संभावित प्रत्याशियों के साथ इंटरव्यू और परामर्श की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। उम्मीदवारों के चयन के लिए कई चरणों में मूल्यांकन किया जाएगा, जिसमें जमीनी पकड़, संगठनात्मक क्षमता और जनस्वीकृति जैसे पहलुओं को देखा जाएगा।

पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि संभावित उम्मीदवारों की प्रारंभिक सूची तैयार करने की प्रक्रिया पहले ही तेज कर दी गई है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए चार-चार संभावित उम्मीदवारों की पहचान की गई है। इन चार नामों में से राजनीतिक संभावनाओं, स्थानीय प्रभाव और पार्टी की चुनावी रणनीति के आधार पर अंतिम उम्मीदवार चुना जाएगा।

इस बीच विजय पार्टी के जिला स्तर के संगठन को भी मजबूत करने में जुटे हैं। वह विभिन्न जिलों में कार्यकारिणी बैठकों के जरिए स्थानीय राजनीतिक हालात की समीक्षा कर रहे हैं और चुनाव अभियान से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं की तैयारियों का आकलन कर रहे हैं।

इन बैठकों का उद्देश्य जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना और उम्मीदवारों की घोषणा से पहले पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को पूरी तरह तैयार करना है।

इसके अलावा पार्टी नेतृत्व आने वाले हफ्तों में बड़े स्तर पर सम्मेलन और जनसभाएं आयोजित करने की भी योजना बना रहा है। इन कार्यक्रमों के जरिए विजय पार्टी की सोच और दृष्टि को जनता के सामने रखेंगे, समर्थकों में उत्साह पैदा करेंगे और प्रमुख उम्मीदवारों को सार्वजनिक रूप से पेश करेंगे।

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सभी 234 सीटों पर उम्मीदवारों की जल्दी घोषणा करने से टीवीके को चुनावी बढ़त मिल सकती है और उम्मीदवारों को प्रचार के लिए पर्याप्त समय भी मिलेगा। आने वाले हफ्ते इसलिए विजय और उनकी पार्टी के लिए बेहद अहम माने जा रहे हैं।

