Firozabad Bridge Collapse : टूंडला में निर्माणाधीन रेलवे पुल का हिस्सा गिरा, चार मजदूर घायल, जांच के आदेश

Oct 10, 2025, 05:56 AM
टूंडला में निर्माणाधीन रेलवे पुल का हिस्सा गिरा, चार मजदूर घायल, जांच के आदेश

फिरोजाबाद: उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के टूंडला में दिल्ली-हावड़ा रेलवे लाइन पर बन रहे ओवरब्रिज का एक हिस्सा गुरुवार देर रात अचानक गिर गया। हादसे में चार मजदूर मलबे के नीचे दब गए।

घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी राहत-बचाव दल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कराया।

पुलिस अधीक्षक के जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि फिरोजाबाद में दिल्ली-हावड़ा रेलवे लाइन के ऊपर टूंडला में बन रहा एक निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज का हिस्सा गुरुवार रात ढह गया। इस हादसे में पुल के नीचे काम कर रहे चार मजदूर मलबे में दबकर घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी घायलों की हालत स्थिर बताई जा रही है।

अधिकारी ने बताया कि हादसे के कारणों की जांच के लिए संबंधित विभाग को बुलाया गया है।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, देर रात जब मजदूर पुल के नीचे काम कर रहे थे, तभी अचानक निर्माणाधीन रेलिंग भरभराकर नीचे गिर गई। देखते ही देखते मजदूर मलबे के नीचे दब गए और चीख-पुकार मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों और जेसीबी की मदद से मलबा हटवाकर चारों मजदूरों को बाहर निकाला। सभी को एंबुलेंस से तत्काल अस्पताल भेजा गया, जहां उनका उपचार जारी है।

हादसे के बाद पुलिस और प्रशासन की टीम ने घटनास्थल को घेर लिया है और सुरक्षा कारणों से आसपास के इलाके में लोगों की आवाजाही सीमित कर दी गई है। फिलहाल रेस्क्यू टीम क्षेत्र की पूरी तरह से जांच कर रही है ताकि किसी अन्य के दबे होने की संभावना को समाप्त किया जा सके।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को तुरंत मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने घायल मजदूरों के बेहतर इलाज की व्यवस्था करने और घटना की विस्तृत जांच रिपोर्ट तलब करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है।

 

