TS Singh Deo Statement : उपराष्ट्रपति शपथ ग्रहण समारोह में क्यों शामिल नहीं हुए राहुल गांधी, टीएस सिंह देव ने बताई वजह

अंबिकापुर: नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण समारोह में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की अनुपस्थिति पर छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री टी.एस. सिंह देव ने शनिवार को अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने उम्मीद जताई कि राहुल गांधी का कोई दौरा रहा होगा, जिसकी वजह से वो शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित नहीं हुए।

टीएस सिंह देव ने आईएएनएस से खास बातचीत में कहा कि हो सकता है कि उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान राहुल गांधी किसी जरूरी दौरे पर गए हों। पहले लालकिले पर हुए शपथ ग्रहण समारोह में हमने यह भी देखा था कि उनकी कुर्सी चौथी या पांचवीं पंक्ति में रखी गई थी। ऐसे में यदि आप किसी के प्रति सम्मान नहीं दिखा सकते, तो आपके पास अनादर दिखाने का भी अधिकार नहीं है।

पूर्व मुख्यमंत्री टीएस सिंह देव ने बिहार चुनाव को लेकर कहा, सीटों के आवंटन पर शुरू में महागठबंधन में बहस हुई थी, जिसमें कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। बाद में अन्य घटनाक्रमों में बदलाव हुए, जिससे स्थिति बदल गई। वर्तमान में, इस प्रक्रिया में उन सीटों की पहचान करना शामिल है, जहां प्रत्येक पार्टी के जीतने की सबसे अधिक संभावना है।

इससे पहले, उन्‍होंने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में स्थित शिवाजीनगर मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर 'सेंट मैरी मेट्रो स्टेशन' रखने के प्रस्ताव पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें उन्‍होंने कहा था कि यह छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान है।

टीएस सिंह देव ने कहा, "शिवाजी महाराज के खिलाफ होने वाली कोई बात नहीं है। यह नाम परिवर्तन का खेल कुछ लोगों ने शुरू किया है। हमें यह जरूर ध्यान रखना चाहिए कि हमारे राष्ट्र के प्रमुख व्यक्तियों का सम्मान बरकरार रहना चाहिए।