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Agriculture India : त्रिपुरा में ऑर्गेनिक गेहूं का उत्पादन पारंपरिक गेहूं की पैदावार से कहीं अधिक हुआ: मंत्री

ऑर्गेनिक गेहूं में त्रिपुरा की बड़ी सफलता, उपज ने पारंपरिक खेती को पीछे छोड़ा
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Dainik Hawk·
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May 03, 2026, 03:50 PM
त्रिपुरा में ऑर्गेनिक गेहूं का उत्पादन पारंपरिक गेहूं की पैदावार से कहीं अधिक हुआ: मंत्री

अगरतला: त्रिपुरा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री रतन लाल नाथ ने रविवार को बताया कि राज्य में ऑर्गेनिक खेती के आंदोलन में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए, पहली बार ऑर्गेनिक गेहूं की सफलतापूर्वक खेती की गई है।

कृषि विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह पहल कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री के नेतृत्व में और त्रिपुरा स्टेट ऑर्गेनिक फार्मिंग डेवलपमेंट एजेंसी (टीएसओएफडीए) के सहयोग से कार्यान्वित की गई है।

अधिकारी ने बताया कि यह राज्य भर के विभिन्न जैविक किसान उत्पादक संगठनों (एफपीसी) और अग्रणी किसानों के सहयोग से की गई है।

इस उपलब्धि पर प्रकाश डालते हुए मंत्री ने मीडिया को बताया कि त्रिपुरा में ऑर्गेनिक गेहूं का उत्पादन पारंपरिक गेहूं की पैदावार से कहीं अधिक हो गया है, जो इस क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

उन्होंने बताया कि पश्चिम त्रिपुरा जिले के जिरानिया, लेफुंगा, हेजामारा और मंदाई; सेपाहिजाला जिले के जम्पुइजाला; खोवाई जिले के बेलबारी, तुलशीखर, तेलियामुरा और कल्याणपुर; तथा गोमती जिले के ओम्पी सहित कई क्लस्टरों में इस फसल की खेती की गई है।

मंत्री नाथ ने कहा कि यह विकास ऑर्गेनिक खेती के तहत फसल विविधीकरण में एक बड़ा कदम है और राज्य में जैविक फसल उत्पादन बढ़ाने के नए रास्ते खोलता है।

उन्होंने यह भी बताया कि 2018-19 और 2024-25 के बीच पारंपरिक गेहूं की खेती के आंकड़ों के आधार पर, त्रिपुरा में औसत उपज लगभग 2.119 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर थी।

इसके विपरीत, इस वर्ष ऑर्गेनिक गेहूं का उत्पादन 3.03 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गया, जो पारंपरिक उत्पादन से काफी अधिक है।

उन्होंने कहा कि यह उपज राष्ट्रीय औसत 3.5 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर के करीब है, जो त्रिपुरा में जैविक उत्पादन प्रणाली की प्रबल क्षमता को रेखांकित करता है।

उन्होंने कहा कि किसानों ने इस उपलब्धि पर संतोष व्यक्त किया है और गेहूं को एक नई जैविक फसल के रूप में अपनाने और बढ़ावा देने में टीएसओएफडीए द्वारा दिए गए समर्थन की सराहना की है। कई किसानों ने इस पहल को एक ऐतिहासिक शुरुआत बताया है जो पोषण सुरक्षा, फसल विविधीकरण और आय में वृद्धि में योगदान देगी।

--आईएएनएस

 

 

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