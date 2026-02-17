भारत समाचार

Tripura Congress Rally : कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, केंद्र पर मनरेगा को कमजोर करने का आरोप लगाया

त्रिपुरा: कांग्रेस रैली में मनरेगा पर केंद्र की आलोचना, रोजगार बहाल करने की मांग
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Feb 17, 2026, 11:43 PM
त्रिपुरा : कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, केंद्र पर मनरेगा को कमजोर करने का आरोप लगाया

 

अगरतला, 17 फरवरी (आईएएनएस)। विपक्षी कांग्रेस ने मंगलवार को अगरतला में एक बड़ी रैली की, जिसमें भाजपा की केंद्र सरकार पर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट (मनरेगा) को कमजोर करने और असरदार तरीके से वापस लेने का आरोप लगाया गया।

स्वामी विवेकानंद मैदान से शुरू हुई रैली में सैकड़ों कांग्रेस समर्थक शामिल हुए, जिनकी अगुवाई सीनियर नेताओं ने पार्टी के झंडे और बैनर लिए हुए की। लोक भवन (गवर्नर हाउस) जा रही रैली को पुलिस ने भारी सुरक्षा तैनात होने के बीच बुद्धमंदिर इलाके में रोक दिया।

इकट्ठा हुए लोगों को संबोधित करते हुए, राज्य कांग्रेस अध्यक्ष आशीष कुमार साहा, पूर्व मंत्री और विधायक सुदीप रॉय बर्मन, और विधायक बिराजित सिन्हा समेत सीनियर कांग्रेस नेताओं ने मनरेगा को सिस्टमैटिक तरीके से कमजोर करने के लिए केंद्र की कड़ी आलोचना की।

रिपोर्टर्स से बात करते हुए, रॉय बर्मन, जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य भी हैं, ने मनरेगा को 2005 में कांग्रेस की यूपीए सरकार द्वारा शुरू की गई एक 'ऐतिहासिक स्कीम' बताया और आरोप लगाया कि नागरिकों को रोजगार मांगने की इजाजत देने वाले खास नियमों को कमजोर कर दिया गया है।

उन्होंने कहा, 'इस स्कीम के तहत काम मिलना लगातार मुश्किल होता जा रहा है।' उन्होंने आगे आरोप लगाया कि पहले पंचायतों को मिली वित्तीय और प्लानिंग की ताकतें कम कर दी गई हैं और अब राज्यों को खर्च का 40 प्रतिशत तक उठाना पड़ रहा है, जिससे गरीब राज्यों पर बुरा असर पड़ रहा है।

रॉय बर्मन ने कहा, "जब राज्य इस बोझ को उठाने में नाकाम रहते हैं, तो गांव के गरीब लोग परेशान होते हैं। जो लोग मनरेगा पर निर्भर हैं, वे रोजी-रोटी के मौके खो देते हैं।" उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस ने गवर्नर को एक मेमोरेंडम देकर एक्ट को ठीक से लागू करने की मांग की है।

कांग्रेस नेता ने त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल (टीटीएएडीसी) के जरूरी चुनाव से पहले भाजपा और उसकी सहयोगी टिपरा मोथा पार्टी (टीएमपी) के बीच चल रही खींचतान पर भी निशाना साधा और इसे 'पॉलिटिकल ड्रामा' बताया।

कोकबोरोक (आदिवासी भाषा) रोमन स्क्रिप्ट के मुद्दे पर मुख्यमंत्री माणिक साहा और टीएमपी प्रमुख प्रद्योत बिक्रम माणिक्य देबबर्मा के हालिया बयानों का जिक्र करते हुए, रॉय बर्मन ने दावा किया कि इस विवाद का इस्तेमाल मुख्य गवर्नेंस के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने दोहराया कि कांग्रेस कोकबोरोक के लिए रोमन स्क्रिप्ट का सपोर्ट करती है, और कहा कि आदिवासी समुदायों को अपनी स्क्रिप्ट चुनने का डेमोक्रेटिक अधिकार है।

उन्होंने आरोप लगाया, "इसे विदेशी बताना एक बहाना है। बेरोजगारी और रोजी-रोटी की चिंताओं को दूर करने के बजाय सेंसिटिव कल्चरल मुद्दों का राजनीतिकरण किया जा रहा है।"

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि टीटीएएडीसी चुनावों से पहले जहां पॉलिटिकल ड्रामा चर्चा में छाया हुआ है, वहीं ग्रामीण रोजगार और सोशल सिक्योरिटी जैसे ज़रूरी मुद्दों को नजरअंदाज किया जा रहा है।

बाद में, 6 लोगों का एक डेलीगेशन लोक भवन में गवर्नर इंद्र सेना रेड्डी नल्लू से मिला और अपने मुद्दों को बताते हुए एक मेमोरेंडम सौंपा। कांग्रेस ने रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) के लिए नए लागू किए गए विकसित भारत-गारंटी को वापस लेने की मांग की।

--आईएएनएस

 

 

Tripura PoliticsSocial SecurityTribal RightsMNREGASudeep Roy BarmanTTADC ElectionsAshish Kumar SahaBJP CriticismCongress rallyRural Employment

Related posts

Loading...

More from author

Loading...