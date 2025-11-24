भारत समाचार

Manik Saha : 'आत्मनिर्भर भारत' पहल में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण : त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा

मुख्यमंत्री ने महिलाओं की भूमिका को आत्मनिर्भर भारत की रीढ़ बताया
Nov 24, 2025, 02:56 AM
अगरतला: त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने रविवार को कहा कि महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण और सामाजिक-आर्थिक प्रगति सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 'आत्मनिर्भर त्रिपुरा' और 'आत्मनिर्भर भारत' पहल में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है।

मुख्यमंत्री अगरतला के मुक्तधारा सभागार में भाजपा की महिला मोर्चा द्वारा आयोजित एक सभा को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान एक राष्ट्रीय मिशन है और इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई 2020 में की थी। इस साल सितंबर में इसे फिर से शुरू किया गया है। यह दिसंबर तक जारी रहेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारत की आर्थिक स्थिति, रक्षा प्रणाली, बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सुधार लाना है। ये मुद्दे कोविड काल में खुलकर सामने आए, जिसे हमारे प्रधानमंत्री ने अच्छी तरह समझा। यह एहसास हुआ कि अगर हम स्वयं 'आत्मनिर्भर' नहीं होंगे तो कोई हमारी मदद नहीं करेगा। इसीलिए प्रधानमंत्री बार-बार 'वोकल फॉर लोकल' कहते हैं। हम त्रिपुरा में भी 'वोकल फॉर लोकल' का नारा दे रहे हैं, हर घर स्वदेशी, घर-घर स्वदेशी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 'आत्मनिर्भर भारत' के निर्माण के लिए, सभी को 'आत्मनिर्भर त्रिपुरा' बनाने में योगदान देना होगा। देश की आजादी की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री 2047 तक 'विकसित भारत' की बात कर रहे हैं। इसलिए हर राज्य का विकास जरूरी है। आज त्रिपुरा स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में प्रगति कर रहा है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से लेकर, यहां मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना भी है। स्वास्थ्य व्यवस्था में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है।

उन्होंने कहा कि वे अक्सर कई लोगों को इलाज के लिए निजी अस्पतालों में जाते हुए देखते हैं। अगर आप थोड़ी सी भी परेशानी के बावजूद जिला अस्पताल या राजकीय अस्पताल जाते हैं, तो भी आपको अच्छा इलाज मिल सकता है। इसी तरह, कई लोग पहले से टिकट बुक करके कश्मीर, सिक्किम और अन्य जगहों पर घूमने जाते हैं। ऐसे में हमारा पैसा खर्च होता है। त्रिपुरा में कई खूबसूरत पर्यटन केंद्र हैं। हम राज्य में कहीं भी जाएं, हमारा पैसा यहीं रहता है। हमें सबसे पहले खुद को आत्मनिर्भर और मजबूत बनाना होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने महिलाओं के समग्र विकास को विशेष महत्व दिया है। राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को प्रदान किए जा रहे लाभों और अधिकारों के बारे में सभी को जानकारी होनी चाहिए।

 

 

