भारत समाचार

Tripura CM Manik Saha News : भाजपा को ऑटोनॉमस बॉडी चुनाव जीतने का भरोसा : त्रिपुरा सीएम

खुमुलवंग रैली में सीएम साहा का दावा, टीटीएएडीसी चुनाव में भाजपा बनाएगी सरकार
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Mar 05, 2026, 04:24 AM
भाजपा को ऑटोनॉमस बॉडी चुनाव जीतने का भरोसा : त्रिपुरा सीएम

अगरतला: त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने बुधवार को कहा कि जनजाति (आदिवासी) समुदाय का पूरा विकास भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार के मुख्य लक्ष्यों में से एक है।

खुमुलवंग में त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल (टीटीएएडीसी) के हेडक्वार्टर में एक ऑर्गनाइजेशनल प्रोग्राम को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि भाजपा आने वाले ट्राइबल ऑटोनॉमस बॉडी और विलेज कमेटियों के चुनावों में भारी जीत हासिल करेगी।

साहा ने कहा कि भाजपा 30 सदस्यों वाली टीटीएएडीसी में सरकार बनाएगी, और दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी पर लोगों का भरोसा और विश्वास लगातार बढ़ा है।

दिन में पहले, मुख्यमंत्री की अगुवाई में एक बड़ा जुलूस खुमुलवंग की अलग-अलग सड़कों से गुजरा, जिसमें बड़ी संख्या में पार्टी वर्कर और सपोर्टर शामिल हुए।

आने वाले टीटीएएडीसी चुनावों का जिक्र करते हुए, साहा ने कहा कि सपोर्ट जुटाने के लिए खुमुलवंग में ‘जनजाति एम्पावरमेंट और त्रिपुरा एम्पावरमेंट’ नाम से एक बड़ी रैली ऑर्गनाइज की गई थी।

उन्होंने कहा कि 2014 में पद संभालने के बाद से, प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश में जनजाति समुदायों के विकास को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा, "आने वाले दिनों में भी, सिर्फ़ भारतीय जनता पार्टी ही आदिवासी लोगों का असली विकास पक्का कर सकती है। हम उनकी भलाई के लिए पूरे दिल से काम करने के लिए तैयार हैं।"

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि अगर टीटीएएडीसी में मौजूदा हालात बदलने हैं, तो भाजपा को लोगों का पूरा सपोर्ट मिलना चाहिए। यह आरोप लगाते हुए कि जनजाति समुदाय ने लंबे समय से 'खोखले वादे' देखे हैं, उन्होंने दावा किया कि भाजपा अब जमीन पर ठोस विकास कर रही है। उम्मीद जताते हुए, साहा ने कहा कि पार्टी आने वाले टीटीएएडीसी और विलेज कमेटी चुनावों में पक्का जनादेश हासिल करेगी और आदिवासी ऑटोनॉमस बॉडी में सरकार बनाएगी, जिसे उन्होंने एक जरूरी संवैधानिक संस्था बताया।​

--आईएएनएस

 

 

Tripura PoliticsTribal development IndiaTripura GovernanceBJP TripuraTTAADC ElectionsManik SahaNarendra Modi GovernmentIndian PoliticsNortheast India PoliticsIndigenous Communities India

Related posts

Loading...

More from author

Loading...