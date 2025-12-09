Tripura Development Projects : त्रिपुरा सर्वांगीण विकास की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा: सीएम साहा

अगरतला: त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद और सहयोग से राज्य के विकास कार्यों में अभूतपूर्व तेजी आई है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार पूरे राज्य में और सभी वर्गों के लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर काम कर रही है।

नई उप-डिविजनल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) कार्यालय, सोनामुरा से मुख्यमंत्री ने सेपाहिजाला और पश्चिम त्रिपुरा जिलों में 18 परियोजनाओं का वर्चुअली उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को सम्मानजनक जीवन देने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है।

साहा ने कहा, “35 साल के वामपंथी शासन ने पूरे राज्य को पूरी तरह तबाह कर दिया था। उस समय के मुख्यमंत्री (माणिक सरकार), जो इसी सोनामुरा उप-मंडल से आते थे, उन्होंने सेपाहिजाला जिले के विकास के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के आशीर्वाद से आज हम सेपाहिजाला और पूरे राज्य के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं।”

मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि मंगलवार को कुल 18 परियोजनाएं उद्घाटित की गईं जिनकी कुल लागत 50 करोड़ रुपये है। इनमें 7 परियोजनाएं स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए, 5 शिक्षा क्षेत्र के लिए, 5 राजस्व विभाग के लिए और 1 अल्पसंख्यक मामलों के लिए शामिल हैं।

साहा ने कहा कि राज्य के विकास के लिए बुनियादी ढांचे में निवेश बेहद आवश्यक है, और 2025–26 के बजट में 7,000 करोड़ रुपये इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए आवंटित किए गए हैं।

मुख्यमंत्री के अनुसार, त्रिपुरा पूर्वोत्तर में जीएसडीपी के मामले में दूसरे स्थान पर है; प्रति व्यक्ति आय में भी दूसरा स्थान प्राप्त कर चुका है।

उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था में भारी सुधार हुआ है और सरकार ‘सबका साथ, सबका विकास’ के लक्ष्य के साथ एक नया त्रिपुरा बनाने के संकल्प पर काम कर रही है।

साहा ने कहा कि पूर्व सरकार समस्याएं पैदा कर सत्ता बनाए रखना चाहती थी, जबकि वर्तमान सरकार समस्याओं का समाधान चाहती है।

उन्होंने बताया कि 2018 से अब तक 20,184 सरकारी नौकरियों का पारदर्शी तरीके से वितरण हुआ है। अमर सरकार पोर्टल, सीएम हेल्पलाइन और मुख्यमंत्री समीपेषु जैसी डिजिटल सेवाएं शुरू की गई हैं ताकि लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान हो सके।

साहा ने कहा कि कई निवेशक और विश्वविद्यालय राज्य में निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने में रुचि दिखा रहे हैं।

कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री किशोर बर्मन, सहकारिता मंत्री सुक्ला चरन नोत्या़, विधायक तफज्जल हुसैन, बिंदु देबनाथ, अंतर राय सरकार देब, सेपाहिजाला जिला परिषद सभाधिपति सुप्रिया दास दत्ता, जिला अधिकारी सिद्धार्थ शिव जैसवाल और एसपी बिजॉय देबबर्मा मौजूद रहे।

--आईएएनएस