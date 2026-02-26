Gurugram Crime : गुरुग्राम में त्रिपुरा के छात्रा से हुए मारपीट मामले में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने न्याय का दिया भरोसा: माणिक साहा

भारत समाचार

Feb 26, 2026, 05:54 AM
गुरुग्राम में त्रिपुरा के छात्रा से हुए मारपीट मामले में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने न्याय का दिया भरोसा: माणिक साहा

अगरतला: त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने बुधवार को कहा कि हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने उन्हें गुरुग्राम में त्रिपुरा के एक छात्र पर कथित रूप से हुए क्रूर हमले के संबंध में न्याय सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया है।

गुरुग्राम में बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई कर रही 19 साल की पीड़िता को उसके लिव-इन पार्टनर ने बुरी तरह टॉर्चर किया, जिससे त्रिपुरा और दूसरे नॉर्थ-ईस्ट राज्यों में बहुत गुस्सा फैल गया। यह घटना पिछले हफ्ते उस वक्त सामने आई जब पीड़िता ने अपनी मां को एक डिस्ट्रेस कॉल किया, जिसमें उसने आरोप लगाया कि उसका लिव-इन पार्टनर, जिसका नाम शिवम है, उसे एक कमरे में बंद करके तीन दिनों से लगातार उसके साथ मारपीट कर रहा था।

मुख्यमंत्री साहा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "आज, मैंने गुड़गांव की पीड़ित छात्रा के बारे में हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री, श्री नायब सिंह सैनी जी से बात की। माननीय मुख्यमंत्री ने मुझे भरोसा दिलाया कि वह इस मामले को पर्सनली देखेंगे और पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए सभी ज़रूरी कदम उठाएंगे। मैंने पीड़िता की मां से भी बात की और उन्हें त्रिपुरा सरकार से हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया। इसके अलावा, मैंने दिल्ली में त्रिपुरा भवन के चीफ रेजिडेंट कमिश्नर को पीड़ित परिवार के साथ रहने और सभी ज़रूरी मदद देने का निर्देश दिया है।"

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उन्होंने पीड़िता को सबसे अच्छा मेडिकल इलाज दिलाने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के ऑफिस से बात की है।

पीड़िता की मां के अनुसार, आरोपी कुछ महीने पहले ऑनलाइन चैटिंग के जरिए उनकी बेटी से जान-पहचान में आया और उससे शादी करने का वादा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि घटना से पहले आरोपी ने उनकी बेटी को तीन दिनों तक एक कमरे में बंद रखा और उसे अमानवीय टॉर्चर किया, जिसमें उसे पेशाब पीने के लिए मजबूर करना भी शामिल था।

आरोपी, शिवम (19) दिल्ली के नरेला इलाके का रहने वाला है। 19 फरवरी को गुरुग्राम के बादशाहपुर पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद गिरफ्तार किया गया था।

घटना के बारे में बताते हुए पीड़िता की मां ने मीडिया और पुलिस को बताया कि उनकी बेटी ने उन्हें परेशान होकर फोन किया था। उन्होंने आगे कहा कि उसने कहा था कि मेरे पास समय नहीं है, मुझे मार दिया जाएगा। शिवम पिछले तीन दिनों से मुझे लगातार पीट रहा है और जला रहा है। वह आज मुझे मार डालेगा। मां ने आगे आरोप लगाया कि आरोपी ने सैनिटाइजर से उसकी बेटी के प्राइवेट पार्ट्स जला दिए और उसे कई बार चाकू मारा। उसने कहा कि वह तुरंत गुरुग्राम पुलिस के पास गई, जिन्होंने तुरंत उसकी बेटी को बचाया और उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया।

पीड़िता की मां ने कहा कि मेरी बेटी बहुत अच्छी स्टूडेंट है और सिर्फ अपनी पढ़ाई के लिए गुरुग्राम गई है। शिवम ने किसी तरह उसे ऑनलाइन चैटिंग के जरिए जाल में फंसाया। अमानवीय टॉर्चर के कारण उसकी हालत गंभीर हो गई। उन्होंने आरोपी के लिए कड़ी सज़ा की मांग की।

इससे पहले, पुलिस ने कहा था कि आरोपी ने कथित तौर पर शादी का झांसा देकर महिला के साथ फिजिकल रिलेशन बनाए थे। गुरुग्राम पुलिस ने कहा कि वे मामले पर करीब से नजर रख रहे हैं। एफआईआर में रेप और मारपीट के चार्ज जोड़े गए हैं और आरोपी को ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। आगे की जांच चल रही है।

पुलिस ने कहा कि पीड़िता को शुरू में दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था और अभी उसका इलाज नेशनल कैपिटल के सफदरजंग हॉस्पिटल में चल रहा है।

--आईएएनएस

 

 

