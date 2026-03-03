Tripura CM Statement : गुरुग्राम में लिव-इन पार्टनर द्वारा हमला: त्रिपुरा सीएम ने छात्रा को मदद का आश्वासन दिया

नई दिल्ली: त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने मंगलवार को राज्य की एक 19 साल की लड़की के माता-पिता को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया, जिसके साथ गुरुग्राम में कथित तौर पर बेरहमी से मारपीट की गई थी।

चीफ मिनिस्टर ऑफिस (सीएमओ) के एक अधिकारी ने कहा कि सीएम साहा, जो अभी नई दिल्ली में हैं, ने पीड़िता के माता-पिता से मुलाकात की और उनके साथ अपनी सहानुभूति दिखाई।

लड़की पर कथित तौर पर उसके लिव-इन पार्टनर ने हमला किया था, जिससे त्रिपुरा और दूसरे नॉर्थ-ईस्ट राज्यों में बहुत गुस्सा फैल गया। फेसबुक पर एक पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा, "मैं आज नई दिल्ली में गुरुग्राम पीड़िता के माता-पिता से मिला।"

उन्होंने आगे कहा, "गहरी सहानुभूति के साथ, मैंने उन्हें त्रिपुरा सरकार से पूरे सपोर्ट के लिए अपनी प्रतिबद्धता का भरोसा दिलाया और दिल्ली में त्रिपुरा भवन के स्पेशल चीफ रेजिडेंट कमिश्नर को उनके साथ खड़े रहने का निर्देश दिया। त्रिपुरा सरकार ने पहले ही पीड़िता के इलाज का सारा खर्च उठाने का फैसला कर लिया है। हमारी संवेदनाएं आपके साथ हैं।"

सीएम साहा ने पहले कहा था कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उन्हें गुरुग्राम में त्रिपुरा की छात्रा के साथ कथित हमले के मामले में न्याय सुनिश्चित करने का भरोसा दिलाया था।

मुख्यमंत्री के कहने पर त्रिपुरा के सोशल वेलफेयर मिनिस्टर टिंकू रॉय ने हालात का जायजा लेने और पीड़िता को मदद देने के लिए हॉस्पिटल का दौरा किया। सीएम साहा ने यह भी कहा कि उन्होंने लड़की के लिए सबसे अच्छा मेडिकल इलाज पक्का करने के लिए पहले ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के ऑफिस से बात की थी।

गुरुग्राम में बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई कर रही पीड़िता को उसके लिव-इन पार्टनर शिवम (19) ने कथित तौर पर बहुत ज्यादा फिजिकल टॉर्चर किया। यह घटना पिछले महीने के तीसरे हफ्ते में तब सामने आई जब पीड़िता ने अपनी मां को एक डिस्ट्रेस कॉल किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि उसके पार्टनर ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया और तीन दिनों तक लगातार उसके साथ मारपीट की।

पीड़िता की मां के मुताबिक, आरोपी ने कुछ महीने पहले ऑनलाइन चैटिंग के जरिए उसकी बेटी से दोस्ती की और उससे शादी करने का वादा किया। उसने आरोप लगाया कि उसने उसकी बेटी को तीन दिनों तक बंद रखा और उसे अमानवीय टॉर्चर दिया, जिसमें उसे पेशाब पीने के लिए मजबूर करना भी शामिल था।

आरोपी शिवम दिल्ली के नरेला इलाके का रहने वाला है। उसके खिलाफ गुरुग्राम के बादशाहपुर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज होने के बाद उसे 19 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था।

पीड़िता की मां ने मीडिया और पुलिस को बताया कि उसकी बेटी ने परेशान होकर उसे फोन कर कहा था, "मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे मार दिया जाएगा… शिवम पिछले तीन दिनों से मुझे लगातार पीट रहा है और जला रहा है। वह आज मुझे मार डालेगा।"

पीड़िता की मां ने बताया कि जानकारी मिलने के बाद उन्होंने गुरुग्राम पुलिस से संपर्क किया, जिसने उसकी बेटी को बचाया और उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया। उन्होंने कहा, "मेरी बेटी बहुत अच्छी स्टूडेंट है और सिर्फ पढ़ाई के लिए गुरुग्राम गई है। शिवम ने किसी तरह उसे ऑनलाइन चैटिंग के जरिए फुसलाया। अमानवीय टॉर्चर के कारण उसकी हालत गंभीर हो गई।"

इससे पहले, पुलिस ने कहा था कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर लड़की के साथ कथित तौर पर फिजिकल रिलेशन बनाए थे। गुरुग्राम पुलिस ने कहा कि वे मामले पर करीब से नजर रख रहे हैं। एफआईआर में रेप और मारपीट के चार्ज जोड़े गए हैं और आरोपी को ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। आगे की जांच चल रही है।

पुलिस ने आगे बताया कि पीड़ित को शुरू में दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था और अभी उसका इलाज राष्ट्रीय राजधानी के सफदरजंग अस्पताल में चल रहा है।

--आईएएनएस