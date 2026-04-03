Tripura CM Criticism : सीएम साहा ने टिपरा मोथा पार्टी पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया

अगरतला: त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने गुरुवार को टिपरा मोथा पार्टी (टीएमपी) की आलोचना करते हुए उस पर 'थांसा', 'ग्रेटर टिपरालैंड' और 'पुइला जाति' जैसे नारों के जरिए लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया।

पूर्व शाही वंशज प्रद्योत बिक्रम माणिक्य देबबर्मा के नेतृत्व वाली, आदिवासियों पर आधारित पार्टी टीएमपी, सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सहयोगी है।

त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद (टीटीएएडीसी) चुनावों से पहले, गोमती जिले के नतुनबाजार-मालबासा निर्वाचन क्षेत्र के तहत पहारपुर के कुंजाराम पारा में एक सभा को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री साहा ने आरोप लगाया कि टीएमपी "सांप्रदायिक भावनाओं का फायदा उठाकर" राजनीतिक लाभ हासिल करने की कोशिश कर रही है।

भाजपा नेता ने कहा, "वे (टीएमपी) झूठे वादों से लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अगर इस बार स्वायत्त जिला परिषद में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार बनाती है, तो 'जनजाति' (आदिवासी) समुदायों के लिए वास्तविक और स्पष्ट विकास होगा।"

इस कार्यक्रम के दौरान, मुख्यमंत्री ने 203 परिवारों के लगभग 700 मतदाताओं का भी स्वागत किया, जो भाजपा में शामिल हुए।

मुख्यमंत्री साहा ने टिप्पणी की कि टिपरा मोथा पार्टी के नेताओं ने हाल ही में अपनी राजनीतिक गतिविधियां तेज कर दी हैं, लेकिन उनके रुख में निरंतरता और स्पष्टता की कमी है।

उन्होंने टिप्पणी की, "लंबे समय तक, उन्हें लगता था कि वे टीटीएएडीसी पर अपना नियंत्रण बनाए रखेंगे और सब कुछ उनकी इच्छा के अनुसार ही होगा। लेकिन अब स्थिति बदल गई है।"

मुख्यमंत्री साहा ने यह भी कहा कि भाजपा ने पहले क्षेत्रीय पार्टी टीएमपी के साथ मिलकर काम करने की कोशिश की थी।

उन्होंने आगे कहा, "हमने कई बार चर्चाएं कीं, लेकिन वे (टीएमपी) बार-बार अपना रुख बदलते रहे। कम्युनिस्टों की तरह, वे भी टीटीएएडीसी पर अपना वर्चस्व और नियंत्रण जमाना चाहते हैं। चूंकि सहयोग संभव नहीं था, इसलिए हमने (भाजपा) अकेले ही चुनाव लड़ने का फैसला किया है।"

भाजपा की चुनावी संभावनाओं पर विश्वास व्यक्त करते हुए, भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री साहा ने कहा, "अगर हम 28 सीटें हासिल करके टीटीएएडीसी में सरकार बनाते हैं, तो लोग आदिवासी क्षेत्रों में वास्तविक विकास देखेंगे। टीएमपी तो केवल गुमराह करने वाले बयानों से भ्रम पैदा करती है।"

--आईएएनएस