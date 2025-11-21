Drug Seizure : बीएसएफ ने 3 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद की, 3 लाख गांजे के पौधे उखाड़े

अगरतला: बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (बीएसएफ) ने त्रिपुरा में 3 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत की 30,000 नशीली मेथामफेटामाइन टैबलेट बरामद कीं और कई करोड़ रुपए कीमत के 3,00,000 गांजे (कैनबिस) के पौधे नष्ट कर दिए।

बीएसएफ के एक प्रवक्ता ने कहा कि त्रिपुरा फ्रंटियर के बॉर्डर गार्डिंग फोर्स के जवानों ने खास इंटेलिजेंस इनपुट पर कार्रवाई करते हुए, सिपाहीजला जिले में भारतीय गांव भवानीपुर के पास जंगली इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया।

ऑपरेशन के दौरान, सतर्क बीएसएफ जवानों ने 30,000 मेथामफेटामाइन, जिसे याबा टैबलेट भी कहा जाता है (वजन 3 किलो), बरामद की, जिसकी कीमत 3 करोड़ रुपए है।

इसके अलावा, एक अलग जॉइंट ऑपरेशन में बीएसएफ के जवानों ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और असम राइफल्स के साथ मिलकर, उसी सिपाहीजला के धनीरामपुर गांव के अंदरूनी इलाके में लगभग 10 एकड़ जमीन पर फैले सात प्लॉट में उगाए गए 3,00,000 गांजे के पौधों को नष्ट कर दिया।

बीएसएफ के एक बयान में कहा गया है कि ये सफल ऑपरेशन, त्रिपुरा के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए, सिस्टर एजेंसियों के साथ मिलकर ड्रग ट्रैफिकिंग सहित ट्रांस-बॉर्डर अपराधों को रोकने के बीएसएफ के पक्के इरादे को दिखाते हैं।

18 नवंबर को, सिपाहीजला जिले में कई जगहों पर राज्य और सेंट्रल फोर्स ने गैर-कानूनी गांजा (कैनबिस) की खेती को खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन सफलतापूर्वक चलाया।

एक पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि यह ड्राइव सिपाहीजला जिला पुलिस, चार त्रिपुरा स्टेट राइफल्स (टीएसआर) बटालियन के जवानों, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, महिला त्रिपुरा स्टेट राइफल्स, जिला सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मिलकर चलाया।

यह ऑपरेशन सिपाहीजला डिस्ट्रिक्ट के पुलिस सुपरिटेंडेंट बिजॉय देबबर्मा ने चलाया। इसमें पांच पुलिस स्टेशन एरिया के तहत आने वाले सुतारमुरा, टोकतुमदुम, चिट्टा रामबारी, उक्यामुरा, तुलामुरा, कमालनगर और घाटीगर इलाकों को टारगेट किया गया।

--आईएएनएस