Kalyan Singh Death Anniversary: नेताओं ने दी श्रद्धांजलि, सुशासन और रामभक्ति को याद किया

कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर नेताओं ने ‘बाबूजी’ को याद कर दी श्रद्धांजलि
Aug 21, 2025, 05:58 AM
कल्याण सिंह की पुण्यतिथि: नेताओं ने दी श्रद्धांजलि, सुशासन और रामभक्ति को याद किया

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पद्म विभूषण से सम्मानित कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर देश भर के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई नेताओं ने 'बाबूजी' को याद करते हुए उनके सुशासन, रामभक्ति और सांस्कृतिक विरासत के लिए किए गए कार्यों को सराहा।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने एक्स पोस्ट में लिखा, "सुशासन के प्रतीक, पद्म विभूषण श्रद्धेय कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन करता हूं। उत्तर प्रदेश में भय और अपराध-मुक्त शासन की नींव रखकर, कल्याण सिंह जी ने प्रदेश को प्रगति के पथ पर अग्रसर बनाया। उन्होंने सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत की पुनर्स्थापना के लिए कभी मूल्यों से समझौता नहीं किया और इसके लिए सत्ता को त्यागने से भी पीछे नहीं हटे। संगठन से सरकार तक सुशासन व लोककल्याण की नींव रखने वाले बाबूजी का व्यक्तित्व व कृतित्व हर एक राष्ट्रप्रेमी की स्मृति में बसा रहेगा।"

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिखा, "उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें स्मरण करते हुए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वे जनसाधारण से जुड़े अत्यंत लोकप्रिय और एक असाधारण नेता थे। उत्तर प्रदेश के विकास और श्री रामजन्मभूमि आंदोलन में उन्होंने अविस्मरणीय योगदान दिया। उनका व्यक्तित्व और कृतित्व आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा देते रहेंगे।"

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पोस्ट में लिखा, "राजस्थान के पूर्व राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, परम रामभक्त, 'पद्म विभूषण', श्रद्धेय कल्याण सिंह 'बाबूजी' की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि! श्रद्धेय 'बाबूजी' असाधारण व्यक्तित्व के साथ अपने मूल्यों, आदर्शों पर सदैव अडिग रहे। अपनी प्रशासनिक दक्षता से उन्होंने देश और प्रदेश की राजनीति को नई दिशा दी। उनकी पावन स्मृतियों को कोटि-कोटि नमन!"

यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्या ने लिखा, "उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, राजस्थान व हिमाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल तथा पद्म विभूषण से अलंकृत श्रद्धेय कल्याण सिंह 'बाबूजी' की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि! रामभक्ति, राष्ट्रनिष्ठा और हिंदू गौरव के प्रतीक बाबूजी की पुण्यतिथि पर मनाए जाने वाले 'हिंदू गौरव दिवस' की समस्त देश व प्रदेश वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं! श्रद्धेय बाबूजी की विरासत, आने वाली पीढ़ियों को धर्म, राष्ट्र और संस्कृति के प्रति जागरूक करती रहेगी।"

यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम ने एक्स पर लिखा, "प्रखर राष्ट्रवाद व सुशासन के जीवंत प्रतीक, लोकप्रिय जननेता, असंख्य कार्यकर्ताओं के प्रेरणास्रोत, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजस्थान के पूर्व राज्यपाल, पद्मविभूषण से सम्मानित श्रद्धेय कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि। उनकी पुण्यतिथि पर मनाये जाने वाले हिन्दू गौरव दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।"

दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने लिखा, "पूर्व मुख्यमंत्री, प्रखर राष्ट्र नेता और हिंदुत्व के सच्चे प्रहरी कल्याण सिंह को उनकी पुण्यतिथि पर सत् सत् नमन। "बाबूजी" ने संस्कृति और धर्म की रक्षा के लिए जो संघर्ष किया, वह अमर रहेगा। श्रीराम मंदिर निर्माण में आपका योगदान सदा स्मरणीय रहेगा।"

 

