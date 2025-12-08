TMC Suspension : पश्चिम बंगाल विधानसभा में हुमायूं कबीर की सीट बदली जाएगी

कोलकाता: तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के एक सीनियर नेता ने सोमवार को बताया कि तृणमूल कांग्रेस द्वारा पार्टी से सस्पेंड किए जाने के बाद भरतपुर के विधायक हुमायूं कबीर की पश्चिम बंगाल विधानसभा में सीट बदली जा सकती है।

हुमायूं कबीर को मुर्शिदाबाद में 'बाबरी मस्जिद-जैसी' मस्जिद का शिलान्यास करने के अपने विवादित फैसले के बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था।

राज्य विधानसभा में टीएमसी के मुख्य सचेतक निर्मल घोष ने कहा कि पार्टी इस मामले पर नजर रख रही है और जल्द ही फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा, "हम इस मामले पर नजर रख रहे हैं। अगले कुछ दिनों में विधानसभा में कबीर समेत सस्पेंड किए गए विधायकों के बैठने की व्यवस्था पर फैसला लिया जाएगा।"

कबीर को पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए छह साल के लिए सस्पेंड किया गया था।

तृणमूल संसदीय दल ने आने वाले शीतकालीन और अंतरिम बजट सत्र से पहले कबीर की सीट बदलने का फैसला किया है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि यह कदम बागी विधायक से सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए उठाया गया है, जो सत्रों के दौरान पार्टी को शर्मिंदा करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने वाला है।

कबीर ने हाल ही में न्यायिक हिरासत से रिहा होने के बाद विधानसभा सत्र में शामिल होने की इच्छा जताई थी।

सूत्रों ने संकेत दिया कि कबीर को टीएमसी के एक और सस्पेंड विधायक पार्थ चटर्जी के बगल में बैठाया जा सकता है, जिन्हें स्कूल सेवा आयोग भर्ती भ्रष्टाचार मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तारी के बाद 2022 में सस्पेंड किया गया था। तृणमूल के पूर्व महासचिव चटर्जी ने भी हाल ही में न्यायिक हिरासत से रिहा होने के बाद विधानसभा सत्र में शामिल होने की इच्छा जताई थी।

यह ध्यान दिया जा सकता है कि मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने में कुछ ही महीने बचे हैं। शीतकालीन सत्र के अलावा, एक अंतरिम बजट सत्र भी निर्धारित है, जिसके बाद अगले साल के चुनावों से पहले विधानसभा भंग कर दी जाएगी।

--आईएएनएस