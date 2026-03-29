Abdur Rahim Kazi Resignation : टिकट न मिलने से नाखुश विधायक अब्दुर रहीम काजी ने टीएमसी को कहा अलविदा

कोलकाता: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टिकट न मिलने से नाराज उत्तर 24 परगना जिले की बदुरिया सीट से निवर्तमान विधायक अब्दुर रहीम काजी ने रविवार को तृणमूल कांग्रेस को अलविदा कह दिया।

अपने फेसबुक अकाउंट पर एक पोस्ट में अब्दुर रहीम काजी ने तृणमूल कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता सहित पार्टी के सभी पदों से अपने इस्तीफे की घोषणा की।

पश्चिम बंगाल में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा और टीएमसी द्वारा उम्मीदवारों की सूची जारी करने के बाद से ही, कई विधानसभा क्षेत्रों में सत्तारूढ़ पार्टी के भीतर असंतोष और विरोध प्रदर्शन के मामले सामने आए हैं। बदुरिया विधानसभा सीट अब इस सूची में नया नाम जुड़ गया है।

मौजूदा विधायक होने के बावजूद टीएमसी ने इस बार उन्हें टिकट नहीं दिया। तृणमूल कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, इस फैसले से रहीम के मन में काफी समय से असंतोष पनप रहा था। रविवार सुबह अब्दुर रहीम काजी ने तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया।

उन्होंने कहा कि मौजूदा राजनीतिक माहौल को देखते हुए, वह अब पार्टी के घोषित आदर्शों और उसकी वास्तविक हकीकत के बीच पैदा हुई गहरी खाई के साथ तालमेल नहीं बिठा सकते।

इसी दिन रहीम ने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक भावुक संदेश साझा किया, जिसमें उन्होंने तृणमूल कांग्रेस छोड़ने के अपने फैसले को बेहद कठिन लेकिन सिद्धांतों पर आधारित बताया।

अपने लंबे राजनीतिक सफर पर विचार करते हुए रहीम ने आम लोगों के प्यार और आशीर्वाद को अपनी ताकत का एकमात्र जरिया बताया। पार्टी छोड़ने के अपने कारणों को समझाते हुए निवर्तमान विधायक ने संगठन के भीतर के माहौल को लेकर खुलकर अपनी निराशा व्यक्त की।

उन्होंने आरोप लगाया कि लंबे समय से वह तृणमूल कांग्रेस के भीतर व्याप्त विभिन्न "अन्यायों और अनुचित प्रथाओं" के खिलाफ बार-बार आवाज उठाते रहे हैं। फिर भी उनके प्रयासों के बावजूद तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व कोई प्रभावी सुधारात्मक उपाय करने में विफल रहा। रहीम ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के भीतर लगातार हो रही इस उपेक्षा और अन्याय से उन्हें गहरा दुख हुआ है।

तृणमूल कांग्रेस छोड़ने के बाद इस बात को लेकर जोरदार अटकलें शुरू हो गई हैं कि अब्दुर रहीम काजी किस राजनीतिक दल में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने अभी तक साफ तौर पर यह नहीं बताया है कि उनका किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी में शामिल होने का इरादा है या नहीं।

रहीम ने यह वादा किया कि मैं लोगों के साथ खड़ा रहा हूं और भविष्य में भी उनके साथ खड़ा रहूंगा, यह मेरी पक्की प्रतिबद्धता है।"

इस घटनाक्रम के बाद तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया।

--आईएएनएस