TMC Election Strategy : ममता और अभिषेक ने तृणमूल कार्यकर्ताओं को नतीजे घोषित होने तक रुकने को कहा

कोलकाता: तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी और पार्टी के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने मतगणना कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल बैठक में कहा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल 200 से अधिक सीटें जीतने जा रही है।

बैठक शनिवार शाम 4:30 बजे शुरू हुई। तृणमूल के सभी मतगणना कार्यकर्ता बैठक में शामिल हुए। इसके अलावा, सभी उम्मीदवार और पार्टी के महत्वपूर्ण नेता भी बैठक में मौजूद थे।

तृणमूल कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, ममता और अभिषेक ने बैठक में पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि शेयर बाजार को बढ़ावा देने के लिए एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी को आगे रखा गया है।

उन्होंने यह भी कहा कि 2021 के विधानसभा चुनावों और 2024 के लोकसभा चुनावों में भी यही रणनीति अपनाई गई थी।

तृणमूल के सूत्रों के अनुसार, अभिषेक ने एग्जिट पोल को लेकर भाजपा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा को भी पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने की उम्मीद नहीं है।

उन्होंने यह भी कहा कि ममता बनर्जी ने इस बात को उजागर किया है कि भाजपा ने फर्जी सर्वेक्षण दिखाकर वित्तीय धोखाधड़ी की है।

अभिषेक बनर्जी ने दावा किया कि इस चुनाव में पार्टी को 2021 के चुनावों की तुलना में अधिक सीटें मिलेंगी।

तृणमूल के एक करीबी सूत्र ने दावा किया कि बैठक की शुरुआत में ममता ने पार्टी कार्यकर्ताओं को 'अडिग संघर्ष' के लिए बधाई दी।

उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों पर केंद्रीय बलों द्वारा किए गए 'अत्याचारों' का भी जिक्र किया।

उन्होंने आश्वासन दिया कि पार्टी केंद्रीय बलों के 'अत्याचारों' को सहने वालों को पुरस्कृत करेगी।

लगभग उसी लहजे में अभिषेक ने आरोप लगाया कि भाजपा केंद्रीय बलों का इस्तेमाल करके मतदाताओं को डराना चाहती है।

उन्होंने केंद्रीय बलों पर महिलाओं और बच्चों की पिटाई और दुर्व्यवहार करने का भी आरोप लगाया।

तृणमूल सूत्रों से यह भी पता चला है कि ममता और अभिषेक ने मतगणना एजेंटों को मतगणना के संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं।

उन्हें मतगणना केंद्र की हर गतिविधि की जानकारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को देने को कहा गया है।

यदि किसी भी केंद्र में भाजपा बहुत कम अंतर से आगे है, तो उन्हें पुनर्गणना का अनुरोध करने को कहा गया है।

मतगणना के दिन सोमवार को एजेंटों को सुबह जल्दी मतगणना केंद्र पहुंचने को कहा गया है।

उन्हें यह भी निर्देश दिया गया है कि मतगणना पूरी होने तक वे बाहर न निकलें।

तृणमूल के शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें समूहों में मतगणना केंद्र जाने का निर्देश दिया है।

विजयी उम्मीदवार का प्रमाण पत्र मिलने के बाद एजेंटों को समूहों में निकलना चाहिए।

तृणमूल ने मतगणना प्रक्रिया की निगरानी के लिए जिला पर्यवेक्षकों की भी नियुक्ति की है।

तृणमूल सूत्रों के अनुसार अभिषेक ने बैठक में चुनाव आयोग को भी निशाना बनाया।

उन्होंने दावा किया कि तृणमूल को स्थानीय स्तर पर केंद्रीय बलों से लड़ना पड़ा है।

अभिषेक ने दावा किया कि भाजपा हर तरह की ताकत का इस्तेमाल करने के बाद भी हार जाएगी।

चेतावनी भरे लहजे में उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस आयोग द्वारा नियुक्त उन सभी पर्यवेक्षकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी जिन्होंने 'असंवैधानिक' कार्य किए हैं।

--आईएएनएस