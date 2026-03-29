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Gangarampur Shooting Case : बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर में तृणमूल नेता गिरफ्तार

गोलीकांड के 4 दिन बाद मुख्य आरोपी टीएमसी नेता गिरफ्तार, 6 लोग हिरासत में
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Mar 29, 2026, 02:24 PM
हत्या के प्रयास का मामला: बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर में तृणमूल नेता गिरफ्तार

कोलकाता:  एक शख्स पर गोली चलाने के प्रयास के चार दिन बाद दक्षिण दिनाजपुर जिले के गंगारामपुर पुलिस स्टेशन ने रविवार को मुख्य आरोपी टीएमसी के स्थानीय नेता बाबू चौधरी को गिरफ्तार कर लिया।

घटना में इस्तेमाल किया गया हथियार भी बरामद कर लिया गया है। इस मामले में गंगारामपुर पुलिस ने कुल छह लोगों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी बाबू चौधरी को गंगारामपुर उपमंडल न्यायालय में पेश किया गया है।

24 मार्च की रात को तृणमूल कांग्रेस की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग शाखा के नगर अध्यक्ष बाबू चौधरी और उनके सहयोगियों पर गंगा रामपुर पुलिस स्टेशन के ठीक सामने पार्टी के एक कार्यकर्ता शिव चौधरी को गोली मारने का आरोप लगा। पुलिस ने बाद की जांच में कई लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन मुख्य आरोपी बाबू चौधरी फरार रहा।

गुप्त सूत्रों से मिली सूचना के आधार पर गंगा रामपुर पुलिस ने मालदा स्थित एक रिश्तेदार के घर पर छापा मारा और मुख्य आरोपी को सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया। जिला पुलिस अधीक्षक चिनमोय मित्तल ने गंगा रामपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर घटना के बारे में विस्तृत जानकारी दी। चुनाव नजदीक होने के कारण इस घटना ने राजनीतिक हलकों में गहन चर्चा को जन्म दिया है।

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बाबू चौधरी ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर कुछ दिन पहले पुलिस स्टेशन के सामने शिवा चौधरी को गोली मार दी थी। स्थानीय लोगों ने शिवा चौधरी को तुरंत गंगारामपुर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है।

पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जांच शुरू करने पर हमने पहले दो लोगों को गिरफ्तार किया था। शिवा चौधरी के भाई से हमें पता चला कि हमले के समय बाबू चौधरी घटनास्थल पर मौजूद थे। हमने घटनास्थल की सीसीटीवी फुटेज भी प्राप्त कर ली है और गोलीबारी में इस्तेमाल किया गया हथियार बरामद कर लिया गया है।

इस बीच, तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व ने अभी तक आरोपी के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की है। इस निष्क्रियता की स्थानीय भाजपा उम्मीदवार सत्यनारायण रॉय ने कड़ी आलोचना की है और तृणमूल कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है।

उन्होंने कहा कि इतनी गंभीर घटना के बाद भी तृणमूल कांग्रेस ने बाबू चौधरी को पार्टी से निष्कासित करने पर विचार तक नहीं किया है। उनके जैसे आपराधिक मामलों में आरोपी व्यक्ति वास्तव में तृणमूल कांग्रेस की सबसे बड़ी संपत्ति हैं। इसीलिए पार्टी के लिए उन्हें निष्कासित करना मुश्किल है। इस घटना ने गंगा रामपुर में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है।

इस मामले पर टिप्पणी करते हुए दक्षिण दिनाजपुर तृणमूल कांग्रेस इकाई के जिला अध्यक्ष सुभाष भवाल ने कहा कि हमारी पार्टी में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। मैं घटना की पूरी जानकारी जुटाऊंगा और उसके बाद पार्टी नेतृत्व से परामर्श करूंगा। कानून अपना काम करेगा। अगर आरोप सही साबित होते हैं, तो उचित कार्रवाई की जाएगी।

--आईएएनएस

 

 

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