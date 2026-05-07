Chandranath Rath Murder : टीएमसी ने सुवेंदु अधिकारी के करीबी सहयोगी की हत्या की निंदा की, सीबीआई जांच की भी मांग

कोलकाता: टीएमसी ने गुरुवार को भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी के पीए चन्द्रनाथ रथ की हत्या की कड़ी निंदा की और मामले की अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच कराने की मांग की।

बुधवार देर रात एक सनसनीखेज घटना में उत्तर 24 परगना जिले के मध्यग्राम इलाके में पार्टी कार्यक्रम से घर लौटते समय रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई।

उनके सिर, सीने और पेट में कई गोलियां लगी थीं। उन्हें तुरंत विवासिटी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

हमले के समय चन्द्रनाथ रथ के साथ उसी गाड़ी में मौजूद बुद्धदेव बेरा नामक व्यक्ति को भी कई गोलियां लगीं। उनका इलाज विवा सिटी अस्पताल में चल रहा है और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है।

घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए तृणमूल कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान जारी कर हिंसा की निंदा की और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।

पार्टी ने अपने बयान में कहा, ''हम मध्यग्राम में चंद्रनाथ रथ की निर्मम हत्या की कड़ी निंदा करते हैं। इसके साथ ही पिछले तीन दिनों में आचार संहिता लागू होने के बावजूद भाजपा समर्थित बदमाशों द्वारा कथित तौर पर की गई चुनाव बाद हिंसा में तीन टीएमसी कार्यकर्ताओं की हत्या की भी निंदा करते हैं।''

तृणमूल कांग्रेस ने मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग भी की।

बयान में कहा गया, ''हम इस मामले में सबसे कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं, जिसमें अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच भी शामिल हो, ताकि दोषियों की पहचान कर उन्हें जल्द से जल्द सजा दिलाई जा सके। लोकतंत्र में हिंसा और राजनीतिक हत्याओं की कोई जगह नहीं है और दोषियों को जल्द जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।''

तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा सांसद सायोनी घोष ने भी इस घटना पर चिंता जताई और हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की अपील की।

सायोनी घोष ने एक्स पर लिखा, ''चंद्रनाथ रथ से जुड़ी घटना बेहद चिंताजनक है। पार्टी, राजनीति और वैचारिक मतभेदों से ऊपर उठकर हम सभी की जिम्मेदारी है कि राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखें और हर व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करें।''

उन्होंने लिखा, ''इस तरह किसी की जान नहीं जानी चाहिए। पिछले कुछ दिनों में हुई हर हिंसक घटना से जुड़े दोषियों के खिलाफ पुलिस-प्रशासन से सख्त कार्रवाई और कड़े कदम उठाने की अपील करती हूं।''

इस बीच, बंगाल भाजपा अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने दावा किया कि रथ की हत्या हाल ही में हुए पश्चिम बंगाल चुनाव में करारी हार से निराश तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व की साजिश का नतीजा है।

भट्टाचार्य ने कहा, ''चुनाव परिणाम आने और नई कैबिनेट बनने के बीच के समय में राज्य में शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। तृणमूल कांग्रेस समर्थित गुंडों ने भाजपा कार्यकर्ता बनकर राज्य के अलग-अलग इलाकों में हिंसा शुरू कर दी है। अब उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के निजी सहायक की हत्या कर संदेश देने की कोशिश की है। मुझे हैरानी नहीं है क्योंकि यही तृणमूल कांग्रेस की संस्कृति है।''

--आईएएनएस