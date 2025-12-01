Thomas Isaac : मसाला बॉन्ड केस में ईडी का नया नोटिस राजनीतिक चाल: थॉमस इसाक

तिरुवनंतपुरम: केरल के पूर्व वित्त मंत्री डॉ. टीएम थॉमस इसाक ने आरोप लगाया है कि मसाला बॉन्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का नया नोटिस राज्य में आने वाले स्थानीय निकाय चुनावों पर असर डालने के लिए एक राजनीतिक चाल है।

इसाक को ईडी ने मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और दूसरों के साथ नोटिस भेजा है।

उन्होंने ईडी की कार्रवाई को एक “दिखावा” बताया, जो हर चुनावी मौसम में सामने आता है और एजेंसी पर भाजपा के लिए कैंपेन टूल के तौर पर काम करने का आरोप भी लगाया।

उन्होंने आरोप लगाया, "ईडी जांच के नाम पर भाजपा और कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ के लिए कैंपेन कर रही है।"

उन्होंने याद दिलाया कि ईडी की शुरुआती दलील यह थी कि केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड (केआईआईएफबी) के पास मसाला बॉन्ड जारी करने की परमिशन नहीं थी।

इसके बावजूद, उन्हें केआईआईएफबी से जुड़े दस्तावेज के लिए नहीं, बल्कि निजी और परिवार बैंक अकाउंट जानकारी और उन कंपनियों के रिकॉर्ड के लिए समन मिला जिनसे वे जुड़े थे।

इसके पीछे के इरादे पर सवाल उठाते हुए, उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद दस्तावेजों के अनुरोध का दायरा कम कर दिया गया।

इसाक ने दावा किया कि जांच करने वालों ने इसमें शामिल बड़े वित्तीय लेनदेन को देखते हुए गड़बड़ी मान ली थी।

उन्होंने कहा, “उन्होंने मुझे बुलाए बिना जांच पूरी कर ली, लेकिन फिर भी फैसला करने वाली अधिकारी के सामने शिकायत दर्ज कर दी।”

उन्होंने साफ किया कि सबसे नया आरोप यह है कि मसाला बॉन्ड के जरिए जुटाए गए 2,600 करोड़ रुपए से ज्यादा का गलत तरीके से जमीन खरीदने के लिए इस्तेमाल किया गया।

उन्होंने ईडी पर विवाद पैदा करने के लिए मुख्यमंत्री को भी नोटिस भेजने का आरोप लगाया है।

विधायक एमवी. गोविंदन ने कहा, “अब यह इसलिए हुआ है क्योंकि ईडी को आदत है कि जब भी राज्य में चुनाव होते हैं तो वह इस तरह का काम करता है। यह पूरे केरल के लिए एक नोटिस के अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि वह केआईआईएफबी फंड का इस्तेमाल कर रहा था और पूरे केरल में लगभग एक लाख करोड़ रुपए का विकास किया गया था।”

--आईएएनएस