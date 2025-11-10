भारत समाचार

Greater Noida : तीन नशे के सौदागरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 4.5 किलो मादक पदार्थ बरामद

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Nov 10, 2025, 06:15 PM
ग्रेटर नोएडा : तीन नशे के सौदागरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 4.5 किलो मादक पदार्थ बरामद

ग्रेटर नोएडा: गौतमबुद्धनगर की इकोटेक-3 थाना पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस ने इनके पास से कुल 4 किलो 500 ग्राम गांजा बरामद किया है। यह गिरफ्तारी दिनांक 9 नवंबर 2025 को स्थानीय खुफिया तंत्र और बीट पुलिसिंग की सहायता से की गई।

पुलिस का कहना है कि यह अभियान नशा तस्करी व नशे के अवैध कारोबार को रोकने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान का हिस्सा है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों की पहचान चिराग चौधरी उर्फ तनु, आकाश शर्मा और हरिओम शर्मा के रूप में हुई है।

तीनों आरोपी नॉलेज पार्क-5 क्षेत्र में सक्रिय थे और उसी इलाके से इन्हें दबोचा गया। प्राथमिक जांच में पता चला है कि ये लोग बुलंदशहर जिले के रहने वाले हैं और लंबे समय से मादक पदार्थों की सप्लाई में शामिल थे।

अभियुक्तों में पहले का नाम चिराग चौधरी उर्फ तनु है, जो ग्राम जलालपुर करीरा थाना शिकारपुर, बुलंदशहर का निवासी बताया जा रहा है। दूसरा अभियुक्त आकाश शर्मा भी जलालपुर करीरा का ही रहने वाला है, जबकि तीसरा अभियुक्त हरिओम शर्मा ग्राम निमचाना थाना अगौता, बुलंदशहर का निवासी है।

पुलिस ने इनके खिलाफ थाना इकोटेक-3 में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, आरोपियों के पास से बरामद 4 किलो 500 ग्राम गांजे की कीमत बाजार में लाखों रुपये बताई जा रही है। प्रारंभिक पूछताछ में अभियुक्तों ने स्वीकार किया है कि वे आसपास के क्षेत्रों में गांजे की सप्लाई करते थे और युवाओं को निशाना बनाकर मादक पदार्थों की बिक्री की जाती थी।

पुलिस अब इनके नेटवर्क और सप्लाई चेन की गहरी जांच कर रही है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि इनके साथ और कौन-कौन लोग जुड़े हुए हैं। पुलिस का कहना है कि इस तरह की कार्यवाहियां आगे भी लगातार जारी रहेंगी, ताकि युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाया जा सके और समाज में जागरूकता बढ़ाई जा सके।

--आईएएनएस

पीकेटी/एएसी

 

Related posts

Loading...

More from author

Loading...