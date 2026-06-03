धौलपुर में 25,000 रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में राजस्थान सरकार का अधिकारी गिरफ्तार

जयपुर, 3 जून (आईएएनएस)। जयपुर स्थित एसीबी मुख्यालय के निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए, धौलपुर स्थित एसीबी चौकी ने बुधवार को रतनपुर ग्राम पंचायत (पंचायत समिति बेसेडी) में तैनात कनिष्ठ सहायक रमेश कुमार को एक शिकायतकर्ता से 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया।

Read More

पुलिस महानिदेशक गोविंद गुप्ता के अनुसार, धौलपुर स्थित एसीबी चौकी को एक शिकायत मिली थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपी रमेश कुमार रतनपुर ग्राम पंचायत में मनरेगा योजना के तहत हाजिरी सूची जारी करने के लिए 26,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था।

शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी रिश्वत का भुगतान नहीं होने तक काम रोककर उसे परेशान कर रहा था।

शिकायत का गोपनीय सत्यापन 1 जून, 2026 को किया गया, जिसके दौरान आरोपी द्वारा 25,000 रुपए की रिश्वत की मांग की पुष्टि हुई।

सत्यापन के बाद और पुलिस उप महानिरीक्षक (एसीबी) (भरतपुर रेंज) ओमप्रकाश मीणा की देखरेख में धौलपुर एसीबी चौकी के पुलिस उप अधीक्षक ज्ञानचंद के नेतृत्व में टीम ने बुधवार को कार्रवाई की। ऑपरेशन के दौरान, आरोपी को शिकायतकर्ता से 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया।

गिरफ्तारी के समय आरोपी से अवैध धन बरामद किया गया। आगे की कार्रवाई पुलिस महानिरीक्षक (एसीबी) एस. परिमाला की देखरेख में की जा रही है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है।

इससे पहले, धौलपुर में एक बड़ी कार्रवाई में, एसीबी ने हल्का पटवारी वीरेंद्र शर्मा को 50,000 रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था। आरोपी पटवारी जमीन हस्तांतरण के बदले किसान से रिश्वत मांग रहा था। शिकायत मिलने पर एसीबी ने गोपनीय जांच की, आरोपों की पुष्टि की और एक विशेष टीम का गठन किया।

योजना के अनुसार, जैसे ही शिकायतकर्ता ने आरोपी को 50,000 रुपए सौंपे, सादे कपड़ों में एसीबी कर्मियों ने उसे घेर लिया और गिरफ्तार कर लिया। रिश्वत की रकम उससे बरामद कर ली गई और उसे हिरासत में ले लिया गया।

--आईएएनएस

एसएके/एबीएम