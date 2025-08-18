भारत समाचार

The Bengal Files Trailer: 'द बंगाल फाइल्स' विवाद पर बोले राजेश ठाकुर, 'किसके इशारे पर बन रही फिल्म, इसे समझना जरूरी'

'द बंगाल फाइल्स' ट्रेलर लॉन्च पर विवाद, स्क्रीनिंग पर रोक
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 18, 2025, 06:56 AM
'द बंगाल फाइल्स' विवाद पर बोले राजेश ठाकुर, 'किसके इशारे पर बन रही फिल्म, इसे समझना जरूरी'

रांची:  भारतीय फिल्म डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' का ट्रेलर विवादों के बीच लॉन्च हो गया है। झारखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि किसके इशारे पर ऐसी फिल्म बन रही है, उसे समझने की जरूरत है।

दरअसल, हिंदू नरसंहार पर आधारित विवेक अग्निहोत्री के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' का शनिवार को ट्रेलर लॉन्च था। फिल्म का ट्रेलर शनिवार को कोलकाता के एक होटल में रिलीज किया जा रहा था। इस दौरान मूवी की पूरी टीम वहां पर मौजूद थी। फिल्म की न केवल स्क्रीनिंग रुकवाई गई, बल्कि निर्माताओं पर मामले भी दर्ज किए गए।

कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर ने आईएएनएस से कहा, "अभी हमने बंगाल फाइल्स का कोई ट्रेलर नहीं देखा है। मूवी में बहुत सारी बातें इधर-उधर होती हैं। अगर वहां के लोगों को नागवार गुजरा होगा, तो उन्होंने उस चीज का विरोध किया होगा। ऐसी फिल्में किसके इशारे पर बनाई जा रही हैं, उसको समझने की जरूरत है।"

उन्होंने कहा कि एक फिल्म का विरोध तभी होता है जब वह किसी एजेंडा पर बनाई जाती है। साल में इतनी फिल्में आती हैं, लेकिन उनका विरोध नहीं होता है।

बता दें कि संवेदनशील मुद्दे पर बनी विवेक रंजन अग्निहोत्री की फिल्म ‘द बंगाल फाइल्स’ रिलीज से पहले ही विवादों के घेरे में है। कोलकाता में ट्रेलर लॉन्चिंग के समय तोड़फोड़ होने की खबरें आईं। स्क्रीनिंग शुरू हुई तो पुलिस वहां पहुंची और उसे रुकवा दिया। इसके बाद फिल्ममेकर्स और पुलिस के बीच बहस भी हुई।

वहीं, ट्रेलर लॉन्चिंग से एक दिन पहले शुक्रवार को ही विवेक रंजन ने वीडियो जारी करते हुए बताया था कि 'द बंगाल फाइल्स' के ट्रेलर लॉन्च को लेकर होने वाले कार्यक्रम को कैंसिल कर दिया गया था। सारी परमिशन होने के बावजूद ऐसा किया गया। उन्होंने बताया था कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों ने उनके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें विवादास्पद कंटेंट को बढ़ावा देने के आरोप लगाए गए हैं। यही नहीं, कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी इस पर रोक लगा दी है और एफआईआर की जा रही है।

 

Film bans IndiaKolkata newsvivek agnihotribollywood controversyHindu massacre filmsThe Bengal Filespolitical controversy

Related posts

Loading...

More from author

Loading...