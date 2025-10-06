भारत समाचार

दिवाली से पहले सीएम योगी का तोहफा, सफाईकर्मियों को सीधे खाते में सैलरी, मिलेगा आयुष्मान कार्ड

Oct 06, 2025

वाराणसी, 6 अक्टूबर (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली से पहले प्रदेश के सफाईकर्मियों को बड़ी सौगात दी है। अब यूपी के सभी सफाईकर्मियों की सैलरी सीधे उनके बैंक अकाउंट में भेजी जाएगी।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सफाईकर्मियों को हर महीने 16 हजार से 20 हजार रुपए तक वेतन मिलेगा, जो बिना किसी बिचौलिए के सीधे उनके बैंक खातों में जमा होगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस पहल से अब किसी भी स्तर पर सफाईकर्मियों का शोषण नहीं हो सकेगा।

इसके साथ ही राज्य सरकार ने घोषणा की है कि सभी सफाईकर्मियों को आयुष्मान भारत कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके माध्यम से उन्हें प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल सकेगा। दीपावली से पहले सीएम योगी ने विशेष संदेश देते हुए कहा कि हर स्वच्छता मित्र दीपावली पर स्वच्छता मिशन का हिस्सा बने, और यह सुनिश्चित करें कि हर गरीब के घर में दीया जले और मिठाई पहुंचे।

उन्होंने कहा कि अगर जनप्रतिनिधि, पार्षद, प्रधान, क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्य, चेयरमैन, विधायक और सांसद प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर लें तो चुनाव के समय जनजर्नादन की ओर से जो शिकायतें मिलती हैं कि अब दिखाई दे रहे हैं, वो नहीं मिलेंगी। जहां जनप्रतिनिधि थोड़ा भी जागरूक होता है और मौके पर जाकर सुनवाई कर देता है तो वहीं पर समस्या का समाधान हो जाता है।

इससे पहले सीएम योगी ने राजधानी में जनता दर्शन किए। प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए फरियादियों से उन्होंने खुद मुलाकात की, उनकी समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को त्वरित व प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हर नागरिक के चेहरे पर खुशी और संतोष लाना ही सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जनता दर्शन में करीब 50 से अधिक लोग पहुंचे, जिन्होंने पुलिस, राजस्व, बिजली, नौकरी और आर्थिक सहायता सहित अन्य विभागों से संबंधित समस्याएं रखीं।

सीएम योगी एक-एक फरियादी के पास पहुंचे, उनसे संवाद किया और उनका प्रार्थना पत्र स्वयं लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी मामलों का समाधान निश्चित समयावधि में किया जाए ताकि किसी को भी अनावश्यक परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि किसी के चेहरे पर खुशी लाना ही ईश्वर की सेवा है। प्रदेश सरकार हर पीड़ित को खुशहाल करने की भावना से कार्य कर रही है। सरकार की योजनाओं का बिना भेदभाव सभी को लाभ मिल रहा है। 'जनता दर्शन' के माध्यम से भी समस्याओं का निराकरण कराया जा रहा है।

--आईएएनएस

डीकेपी/

