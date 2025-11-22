भारत समाचार

दिल्ली विस्फोट मामला: एसआईए ने श्रीनगर से आतंकवादी के एक और सहयोगी को किया गिरफ्तार

Nov 22, 2025, 04:41 PM
श्रीनगर, 22 नवंबर (आईएएनएस)। दिल्ली के लाल किला क्षेत्र में 10 नवंबर को हुए बम धमाके मामले में जम्मू-कश्मीर पुलिस की राज्य जांच एजेंसी (एसआईए) को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसआईए ने इस सिलसिले में श्रीनगर के बटमालू से तुफैल नियाज भट्ट को गिरफ्तार किया है।

इससे पहले राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने दिल्ली के लाल किला क्षेत्र में 10 नवंबर को हुए बम धमाके मामले में शामिल आतंकवादी के एक प्रमुख सहयोगी को गिरफ्तार किया था।

जम्मू-कश्मीर निवासी जसीर बिलाल वानी उर्फ ​​दानिश को राजधानी श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया था। एनआईए की जांच से पता चला है कि जसीर ने आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए तकनीकी सहायता दी थी। इस कार बम विस्फोट में 10 लोग मारे गए थे और 32 लोग घायल हुए थे।

जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले के काजीगुंड का निवासी आरोपी जसीर बिलाल इस हमले का सक्रिय सह-षड्यंत्रकारी था और उसने आतंकवादी उमर उन नबी के साथ मिलकर इस आतंकी नरसंहार की योजना बनाई थी।

जांच एजेंसी एनआईए ने इससे पहले भी कश्मीर के रहने वाले आमिर राशिद अली नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया था। आमिर राशिद अली ने आत्मघाती हमलावर के साथ मिलकर इस आतंकी हमले की साजिश रची थी।

केंद्रीय जांच एजेंसी ने आमिर राशिद अली को राजधानी दिल्ली से गिरफ्तार किया था।

दिल्ली आतंकी विस्फोट मामले में पटियाला हाउस स्थित विशेष एनआईए अदालत ने आरोपी जसीर बिलाल वानी उर्फ ​​दानिश की एनआईए मुख्यालय में रिमांड के दौरान हर दूसरे दिन अपने वकील से मिलने की याचिका स्वीकार कर ली। उसे एनआईए ने 17 नवंबर को श्रीनगर से गिरफ्तार किया था। 18 नवंबर को उसे 10 दिनों की हिरासत में भेज दिया गया था।

--आईएएनएस

एमएस/वीसी

