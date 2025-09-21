दिल्ली : स्कूल के बच्चे को 'अपने प्रधानमंत्री को जानें' प्रदर्शनी दिखाने के निर्देश

नई दिल्ली, 20 सितंबर (आईएएनएस)। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के छात्रों को अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरक जीवन यात्रा और उनके योगदान को करीब से जानने का एक अवसर मिलने जा रहा है। शिक्षा निदेशालय ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सभी सरकारी और निजी स्कूलों को 'अपने प्रधानमंत्री को जानें' नाम की प्रदर्शनी का भ्रमण कराने का निर्देश जारी किया है।

यह निर्देश शिक्षा निदेशालय को प्राप्त एक पत्र के आधार पर जारी किया गया है, जिसमें सभी स्कूलों के प्रधानाचार्यों से अनुरोध किया गया था कि वे अपने विद्यालयों के छात्रों को यह प्रदर्शनी दिखाने के लिए स्कूल टूर का आयोजन करें। इसका उद्देश्य है कि छात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन, उनके संघर्ष, कार्यशैली और देशहित में किए गए कार्यों के बारे में जान सकें।

'अपने प्रधानमंत्री को जानें' प्रदर्शनी का आयोजन सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत किया गया है। यह प्रदर्शनी पीएम मोदी के 75वें जन्मदिवस के अवसर पर लगाई गई है और आम लोगों के लिए दिल्ली विधानसभा परिसर में खोली गई है।

यह प्रदर्शनी 2 अक्टूबर 2025 तक हर दिन सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक आम जनता के लिए खुली रहेगी। खास बात यह है कि इसमें प्रधानमंत्री मोदी के जीवन के अलग-अलग पहलुओं, जैसे कि उनका बचपन, शुरुआती संघर्ष, राजनीतिक यात्रा, विकास कार्य और वैश्विक नेतृत्व क्षमता को आकर्षक रूप में प्रस्तुत किया गया है।

शिक्षा निदेशालय का मानना है कि यह प्रदर्शनी छात्रों के लिए न सिर्फ शैक्षणिक, बल्कि प्रेरणादायक अनुभव भी होगी। पीएम मोदी के जीवन से जुड़े संघर्ष, समर्पण और नेतृत्व के गुणों को समझकर छात्र जीवन में नई ऊर्जा और उद्देश्य प्राप्त कर सकते हैं।

कहा गया है कि प्रदर्शनी का दौरा छात्रों की उम्र और समझ के अनुसार समूहों में आयोजित किया जाए और उन्हें सुनियोजित रूप से मार्गदर्शन भी दिया जाए।

