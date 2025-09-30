दिल्ली से करूर के लिए रवाना हुआ एनडीए प्रतिनिधिमंडल

नई दिल्ली, 30 सितंबर (आईएएनएस)। तमिलनाडु के करूर में हुई भगदड़ की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के लिए भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा द्वारा गठित किया गया एनडीए प्रतिनिधिमंडल नई दिल्ली से करूर के लिए रवाना हो गया है। यह प्रतिनिधिमंडल करूर भगदड़ की परिस्थितियों की जांच करेगा और प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर भाजपा अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा।

प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भाजपा सांसद हेमा मालिनी कर रही हैं। इसके अलावा भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर, तेजस्वी सूर्या, अपराजिता सारंगी, रेखा शर्मा, बृजलाल, शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे और तेलुगु देशम पार्टी सांसद पुट्टा महेश कुमार प्रतिनिधिमंडल के सदस्य हैं।

डेलिगेशन मंगलवार की सुबह नई दिल्ली से तमिलनाडु के करूर के लिए रवाना हुआ। डेलिगेशन के सदस्यों ने कहा कि जेपी नड्डा ने हम लोगों को जिम्मेदारी सौंपी है। हम लोग वहां जा रहे हैं, स्थिति का जायजा लेंगे और इसके साथ ही मृतकों के परिजनों से मुलाकात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वहां पर भगदड़ कैसे हुई और वर्तमान स्थिति कैसी है। हम लोग उसकी एक संयुक्त रिपोर्ट जेपी नड्डा को सौंपेंगे।

प्रतिनिधिमंडल के सदस्य भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, "भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आठ सांसदों वाला एक एनडीए प्रतिनिधिमंडल गठित किया है। यह प्रतिनिधिमंडल टीवीके पार्टी की रैली के दौरान हुई दुखद भगदड़ के स्थल का दौरा करेगा, मारे गए लोगों के परिवारों से मिलेगा और घटना के पीछे के कारणों को समझने की कोशिश करेगा। वहां पहुंचकर हम घटनास्थल का दौरा करेंगे और शोक संतप्त परिवारों से मिलेंगे ताकि यह पता लगाया जा सके कि त्रासदी के पीछे क्या कारण थे। हम स्थानीय अधिकारियों से भी चर्चा करेंगे। फिर एक संयुक्त रिपोर्ट जेपी नड्डा को सौंपेंगे।"

भाजपा सांसद हेमा मालिनी (जो इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं) ने कहा कि वह पता लगाएंगी कि क्या हुआ और प्रभावित लोगों से भी मुलाकात करेंगी।

बता दें कि करूर भगदड़ में 41 लोगों की मौत हो गई और 110 लोग घायल हो गए, जिसमें से 51 लोगों की रिकवरी हो चुकी है। बाकी घायलों का उपचार अलग-अलग अस्पतालों में चल रहा है।

