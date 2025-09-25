भारत समाचार

Delhi Police Arrests : दिल्ली के जनकपुरी में वसूली की साजिश नाकाम, काला जठेड़ी गिरोह के तीन सदस्य गिरफ्तार

Sep 25, 2025, 06:00 AM
दिल्ली के जनकपुरी में वसूली की साजिश नाकाम, काला जठेड़ी गिरोह के तीन सदस्य गिरफ्तार

नई दिल्ली: पश्चिमी दिल्ली पुलिस ने जनकपुरी इलाके में एक रेस्टोरेंट से रंगदारी वसूलने की साजिश को नाकाम करते हुए बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस ने कुख्यात काला जठेड़ी गिरोह के तीन सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से दो देसी पिस्तौल, दो जिंदा कारतूस, दो स्कूटी और अन्य सामान बरामद किया है। इस कार्रवाई से गिरोह के रंगदारी नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है।

दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को बताया कि 18 सितंबर को जनकपुरी स्थित एक प्रतिष्ठान से वसूली की धमकी मिलने पर थाना हरि नगर में मामला दर्ज किया गया। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एसआई ऋत्विक के नेतृत्व में एचसी नीरज दीक्षित, एचसी दिनेश, कॉन्स्टेबल पवन और कॉन्स्टेबल अमित की एक विशेष टीम गठित की गई।

टीम ने इंस्पेक्टर आशु गिरोत्रा और राजौरी गार्डन एसीपी नीराज टोकस के नेतृत्व में काम करते हुए गुप्त सूचनाओं, सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी निगरानी के जरिए आरोपियों के ठिकानों पर लगातार छापेमारी की। डां और रेड के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को दबोच लिया। इनमें से दो आरोपी हाल ही में जमानत पर छूटे थे और पहले भी रंगदारी व हत्या के प्रयास जैसे मामलों में शामिल पाए गए थे।

गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान गुरप्रीत सिंह उर्फ अमित चंडोक (37) के रूप में हुई। वह दिल्ली के निहाल विहार का रहने वाला है। गुरप्रीत के ऊपर 18 से अधिक आपराधिक मामलों का मुकदमा दर्ज है, जिसमें स्नैचिंग, लूट, हत्या का प्रयास और रंगदारी जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं। दूसरा आरोपी गुरप्रीत उर्फ मन्नी (30) भी दिल्ली के निहाल विहार का रहने वाला है। वह चार से अधिक मामलों में शामिल रहा है, जिनमें रंगदारी वसूली और हत्या का प्रयास है। वहीं, तीसरा आरोपी गुरजीत सिंह (35) दिल्ली के वीरेंद्र नगर का रहने वाला है।

पुलिस ने इस संबंध में एफआईआर नंबर 332/25, धारा 308(4)/3(5) बीएनएस एवं 25/27 आर्म्स एक्ट के तहत थाना हरि नगर में मामला दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि इन गिरफ्तारियों से काला जठेड़ी गिरोह की रंगदारी गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा है। पुलिस का अभियान ऐसे अपराधियों के खिलाफ आगे भी जारी रहेगा।

 

