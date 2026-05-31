दिल्ली पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे छह विदेशी नागरिकों को हिरासत में लिया, निर्वासन की प्रक्रिया शुरू

नई दिल्ली, 31 मई (आईएएनएस)। दक्षिण-पश्चिम जिले की एंटी-नारकोटिक सेल ने भारत में बिना वैध वीजा दस्तावेजों के अवैध रूप से रह रहे छह विदेशी नागरिकों को हिरासत में लिया है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी।

सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद इन विदेशी नागरिकों को उनके देश वापस भेजने (निर्वासन) की नई प्रक्रिया विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) दिल्ली के माध्यम से शुरू कर दी गई है।

दिल्ली पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई वसंत कुंज नॉर्थ थाने में दर्ज एनडीपीएस (मादक पदार्थ) अधिनियम के एक मामले की जांच के दौरान की गई। जांच के दौरान छह विदेशी नागरिक पुलिस के संदेह के दायरे में आए, जिसके बाद एंटी-नारकोटिक सेल ने उनके दस्तावेजों की विस्तृत जांच शुरू की।

इस अभियान के लिए एंटी-नारकोटिक सेल, दक्षिण-पश्चिम जिले के प्रभारी इंस्पेक्टर गजेंद्र सिंह के नेतृत्व में और एसीपी (ऑपरेशंस) संगमित्रा की निगरानी में एक विशेष टीम बनाई गई थी। टीम को जिले में विदेशी नागरिकों की मौजूदगी संबंधी विशेष सूचना मिली थी, जिसके आधार पर पूछताछ की गई और उनसे पहचान व आव्रजन (इमिग्रेशन) से जुड़े दस्तावेज मांगे गए।

पुलिस के मुताबिक, इन लोगों ने शुरुआत में खुद को नाइजीरिया और आइवरी कोस्ट का नागरिक बताया। उन्होंने दावा किया कि वे भारत में पर्यटन और व्यावसायिक वीजा पर आए थे। पूछताछ के दौरान उन्होंने यह भी कहा कि उनके वीजा संबंधी दस्तावेज सुरक्षित रखने के लिए उनके संबंधित दूतावासों में जमा हैं।

हालांकि, जांच में पता चला कि सभी छह लोग निर्धारित अवधि से अधिक समय से भारत में रह रहे थे।

दक्षिण-पश्चिम जिला पुलिस ने बयान में कहा, "इमिग्रेशन विभाग से सत्यापन में पता चला कि ये सभी भारत में वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी रह रहे थे और उनके पास कोई वैध वीजा दस्तावेज नहीं था। उन्होंने स्वीकार किया कि वे भारत में अवैध रूप से रह रहे थे।"

पुलिस ने बताया कि विस्तृत जांच और सत्यापन के बाद सभी आवश्यक कानूनी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं और एफआरआरओ, नई दिल्ली के माध्यम से उनके निर्वासन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

दक्षिण-पश्चिम जिला पुलिस ने कहा कि यह कार्रवाई देश में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ सख्त कदम उठाने और आव्रजन कानूनों को लागू करने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

पुलिस के बयान में कहा गया, "इस तरह की सक्रिय कार्रवाई से सार्वजनिक सुरक्षा मजबूत होती है और दिल्ली पुलिस के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ता है।"

यह अभियान दक्षिण-पश्चिम जिले की एंटी-नारकोटिक सेल की टीम ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की निगरानी में चलाया।

--आईएएनएस

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