दिल्ली पुलिस ने अपहरण मामले में 8 साल से फरार अपराधी को रोहिणी इलाके से किया गिरफ्तार

नई दिल्ली, 4 जून (आईएएनएस)। दिल्ली पुलिस ने 2018 के एक अपहरण के मामले में फरार चले रहे एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गुरुवार को जानकारी दी कि आरोपी कई सालों से ट्रायल से बच रहा था। वह रोहिणी इलाके में छिपा हुआ था, जहां से द्वारका जिले की टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

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दिल्ली पुलिस ने अपहरण के मामले में 8 साल से फरार आरोपी को रोहिणी में दबोचा

दिल्ली पुलिस ने अपने एक बयान में बताया कि आरोपी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के महुआ का रहने वाला है, जिसकी पहचान मोहन उर्फ नूनी के रूप में हुई। पुलिस के अनुसार, उसे अदालत ने 'घोषित अपराधी' घोषित किया था। इसने 2019 से जानबूझकर अदालत की कार्यवाही से दूरी बनाए रखी थी। उसकी लगातार अनुपस्थिति को देखते हुए अदालत ने अगस्त 2025 में उसे 'घोषित अपराधी' घोषित कर दिया था।

विशिष्ट सूचना पर कार्रवाई करते हुए और लगातार प्रयासों के बाद पुलिस टीम ने सफलतापूर्वक आरोपी का पता लगाया और उसे गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों ने कहा कि इस प्रकार, उन्होंने न्यायिक प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित किया और फरार अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के प्रति द्वारका जिला पुलिस की प्रतिबद्धता को फिर से स्थापित किया।

दिल्ली पुलिस ने अपने बयान में कहा कि अपने अथक प्रयासों के माध्यम से कई घोषित अपराधियों और फरार अपराधियों का पता लगाया गया है और उन्हें गिरफ्तार किया गया है, जिससे पुलिस पर जनता का विश्वास मजबूत हुआ है। टीम की सक्रिय पुलिसिंग, प्रभावी खुफिया जानकारी जुटाने की क्षमता और कड़ी निगरानी यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी अपराध बिना सजा के न रहे।

इससे पहले, दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को दो मोबाइल चोरों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से अपराध में इस्तेमाल किए गए तीन चोरी के मोबाइल फोन और एक स्कूटर बरामद हुआ।

दिल्ली पुलिस के अनुसार, आरोपियों की पहचान वरुण शर्मा और आदिल के रूप में हुई है, जो दोनों गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी के रहने वाले हैं। पुलिस ने बताया कि इस ऑपरेशन के दौरान अपराध में इस्तेमाल किया गया एक होंडा एक्टिवा स्कूटर बरामद किया गया और इससे मोबाइल फोन चोरी और छीनने से जुड़े तीन आपराधिक मामलों को सुलझाने में मदद मिली।

--आईएएनएस

डीसीएच/