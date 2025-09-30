दिल्ली: नंद नगरी में चाकू के साथ 'बंदर' गिरफ्तार, वारदात की फिराक में घूम रहा था

नई दिल्ली, 30 सितंबर (आईएएनएस)। दिल्ली के नंद नगरी इलाके में पुलिस ने एक आदतन अपराधी को चाकू के साथ गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई नंद नगरी थाने की गश्ती टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर की। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

पकड़े गए आरोपी युवक की पहचान नंद नगरी का निवासी अमन उर्फ बंदर (24 ) के रूप में हुई।

29 सितंबर को शाम करीब 7:30 बजे, नंद नगरी थाने की गश्ती टीम डिस्ट्रिक्ट पार्क के पास नियमित गश्त कर रही थी। इसी दौरान कांस्टेबल दीपक और विमल को एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया।

पुलिस ने उसे पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उसके पास से बटन से चलने वाला एक चाकू बरामद हुआ। पुलिस ने उसके खिलाफ नंद नगरी थाने में शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत मामला दर्ज किया है।

पुलिस ने जब अमन की आपराधिक पृष्ठभूमि की जांच की, तो पता चला कि वह पहले से ही डकैती, चोरी और शस्त्र अधिनियम के उल्लंघन जैसे पांच आपराधिक मामलों में शामिल रहा है।

अमन उर्फ बंदर को अपराध की दुनिया में आदतन अपराधी माना जाता है और वह आसान निशाने की तलाश में चाकू लेकर इलाके में घूम रहा था। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मामले की जांच जारी है।

नंद नगरी थाने की इस त्वरित कार्रवाई से इलाके में अपराध पर अंकुश लगाने में मदद मिली है। स्थानीय लोगों ने पुलिस की सतर्कता की सराहना की है।

पुलिस का कहना है कि इस तरह की गश्त और गुप्त सूचनाओं पर कार्रवाई से अपराधियों में डर पैदा होगा और क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ेगी। इस मामले में आगे की जांच से यह पता लगाया जाएगा कि अमन के अन्य आपराधिक गतिविधियों से कोई संबंध है या नहीं। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को दें।

