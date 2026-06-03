दिल्ली: मालवीय नगर अग्निकांड में 21 लोगों की मौत, उपराष्ट्रपति समेत कई नेताओं ने जताया दुख

नई दिल्ली, 3 जून (आईएएनएस)। दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में स्थित एक रेस्टोरेंट में आग लगने से 21 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार, जान गंवाने वालों में अधिकांश विदेशी नागरिक शामिल हैं। इस हादसे पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई नेताओं ने दुख जताया।

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सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में उपराष्ट्रपति कार्यालय ने लिखा, "दिल्ली के मालवीय नगर में आग लगने की घटना में हुई जान-माल की क्षति अत्यंत दुखद है। मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि दुख की इस घड़ी में उन्हें संबल और साहस मिले। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने और उनके कुशल-क्षेम के लिए भी प्रार्थना करता हूं।"

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा, "दिल्ली के मालवीय नगर में आग लगने की घटना से मन अत्यंत व्यथित है। स्थानीय प्रशासन राहत एवं बचाव कार्य में जुटा हुआ है। इस हृदयविदारक घटना में जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, मेरी संवेदनाएं उनके साथ हैं। ईश्वर शोकाकुल परिवारों को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं।"

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिखा, "दिल्ली के मालवीयनगर में आग लगने से हुआ हादसा मन को व्यथित करने वाला है। जिन्होंने इस घटना में अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी शोक-संवेदनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि उन्हें इस अपार दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। साथ ही मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं।"

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिखा, "दिल्ली में एक दुर्भाग्यपूर्ण भीषण अग्नि दुर्घटना में हुई जनहानि अत्यंत दुखद एवं हृदय विदारक है। मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को शांति तथा घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें।"

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिखा, "मालवीय नगर, दिल्ली स्थित होटल में हुई आगजनी की घटना अत्यंत दुखद एवं हृदयविदारक है। इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं।"

सीएम धामी ने आगे कहा, "ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगतों की आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें तथा शोकाकुल परिजनों को इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति दें। सभी घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं।"

--आईएएनएस

पीएसके