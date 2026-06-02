दिल्ली: मंडावली पुलिस ने घर में चोरी का मामला सुलझाया, शातिर चोर गिरफ्तार

नई दिल्ली, 2 जून (आईएएनएस)। पूर्वी दिल्ली के मंडावली थाना पुलिस ने घर में चोरी के एक मामले का सफलतापूर्वक खुलासा करते हुए एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने चोरी किया गया लैपटॉप, मोबाइल फोन और नकदी भी बरामद की है। अधिकारियों के अनुसार आरोपी के खिलाफ पहले से 10 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं।

पुलिस के अनुसार, 31 मई को मंडावली थाना क्षेत्र की रेलवे कॉलोनी स्थित एक मकान से चोरी की शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायतकर्ता ने बताया था कि उसके घर से एक लेनोवो लैपटॉप, रेडमी मोबाइल फोन और नकदी चोरी हो गई है। इस संबंध में मंडावली थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 305 के तहत ई-एफआईआर संख्या 80044706/26 दर्ज की गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तुरंत शुरू की गई। एसीपी मयूर विहार के पर्यवेक्षण और मंडावली थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया। टीम में हेड कांस्टेबल विश्वनाथ, कांस्टेबल प्रदीप और कांस्टेबल दीपक शामिल थे।

जांच के दौरान पुलिस टीम ने इलाके में व्यापक पूछताछ की, स्थानीय मुखबिरों को सक्रिय किया और तकनीकी साक्ष्यों का गहन विश्लेषण किया। साथ ही, सीसीटीवी फुटेज और अन्य उपलब्ध सुरागों की बारीकी से जांच की गई। लगातार प्रयासों, तकनीकी निगरानी और फील्ड इंटेलिजेंस के आधार पर पुलिस ने आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने चोरी की वारदात में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली। उसकी निशानदेही पर चोरी किया गया सामान भी बरामद कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि आरोपी की गिरफ्तारी और चोरी की संपत्ति की बरामदगी के साथ मामला सफलतापूर्वक सुलझा लिया गया है।

गिरफ्तार आरोपी की पहचान दिल्ली के मंडावली निवासी 27 वर्षीय दीपक के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार दीपक एक आदतन अपराधी है और उसके खिलाफ पहले से 10 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने एक लेनोवो लैपटॉप, एक रेडमी मोबाइल फोन, 7,570 रुपए भारतीय मुद्रा, 500 रुपए पुरानी भारतीय मुद्रा और 230 नेपाली मुद्रा बरामद की है।

फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि वह अन्य आपराधिक मामलों में भी शामिल रहा है या नहीं। पुलिस का कहना है कि मामले की आगे की जांच जारी है।

--आईएएनएस

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