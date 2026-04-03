दिल्ली में ड्रग सप्लाई और बिक्री के आरोप में दो गिरफ्तार, स्मैक जब्त

नई दिल्ली, 3 अप्रैल (आईएएनएस)। दिल्ली में पीपी सिधिपुरा और पीएस डीबीजी रोड पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में नशीले पदार्थों की सप्लाई से जुड़े दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के कब्जे से कुल 28.46 ग्राम स्मैक बरामद हुआ है।

घटना 31 मार्च 2026 को हुई, जब किशनगंज के लोको रेलवे कॉलोनी के पास गश्त कर रहे कांस्टेबल विशाल और कांस्टेबल शीशराम ने संदिग्ध गतिविधि देखी। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति लोगों के बीच खड़ा था और नशीले पदार्थ बेच रहा था। पुलिस को देख वहां मौजूद लोग तुरंत भाग गए। संदिग्ध को पकड़ लिया गया। उसकी पहचान आशीष उर्फ चंगू के रूप में हुई। एनडीपीएस एक्ट की धारा 50 के तहत कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद उसके कब्जे से 12.34 ग्राम स्मैक बरामद हुआ। मौके पर एफएसएल टीम द्वारा नारकोटिक्स डिटेक्शन किट से जांच में पदार्थ पॉजिटिव पाया गया। इसके आधार पर पीएस डीबीजी रोड में एनडीपीएस एक्ट की धारा 21(बी) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।

आरोपी आशीष की पूछताछ के दौरान उसने खुलासा किया कि वह स्मैक खरीदकर रेलवे लाइन के पास बेचता है और इसे वह मोहम्मद इमरान नामक स्थानीय सप्लायर से खरीदता था। इस जानकारी पर कार्रवाई करते हुए एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम में एएसआई लक्ष्मी नारायण, एएसआई मोहन लाल, कांस्टेबल विशाल, कांस्टेबल शीशराम और कांस्टेबल रविंदर शामिल थे। यह टीम एसआई सुमित सिंह के मार्गदर्शन में और इंस्पेक्टर रणधीर सिंह के पर्यवेक्षण में काम कर रही थी।

1 अप्रैल को पुलिस ने मोहम्मद इमरान को उसके घर से गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों के कब्जे से न केवल स्मैक बरामद हुआ बल्कि तौलने की मशीन और नगदी भी मिली, जो सक्रिय पेडलिंग का संकेत देती है। आशीष से 12.34 ग्राम स्मैक और 200 रुपए मिले, जबकि मोहम्मद इमरान के कब्जे से 16.12 ग्राम स्मैक, एक विग्रो ब्रांड की तौल मशीन और 832 रुपए बरामद हुए।

पुलिस ने बताया कि आशीष की पहले भी विभिन्न मामलों में संलिप्तता रही है। उसकी पिछली एफआईआर और मामले चोरी, लूट और हिंसा से जुड़े हैं। पीपी सिधिपुरा स्टाफ की समय पर और समन्वित कार्रवाई के कारण न केवल पेडलर और सप्लायर की गिरफ्तारी हुई।

पुलिस ने कहा कि इस कार्रवाई से क्षेत्र में नशीले पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। आगे भी इस नेटवर्क का पता लगाने और ऐसे अपराधों की रोकथाम के लिए सक्रिय कदम उठाए जा रहे हैं।

--आईएएनएस

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