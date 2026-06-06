दिल्ली में आज से 'माय भारत युवा सम्मेलन' शुरू हो रहा, 6000 से अधिक युवा लेंगे हिस्सा

नई दिल्ली, 6 जून (आईएएनएस)। युवा मामले और खेल मंत्रालय के अधीन कार्यरत मेरा युवा भारत (माय भारत) शनिवार को नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में 'युवा विकसित भारत - एमवाई भारत युवा सम्मेलन' का आयोजन कर रहा है। इस सम्मेलन में देश भर से हजारों युवा प्रतिभागी भाग लेंगे।

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यह सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दृष्टिकोण के अनुरूप आयोजित किया जा रहा है, जिसमें देश के युवाओं को 2047 में विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में एक प्रमुख प्रेरक शक्ति के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने यह जानकारी दी।

इस कार्यक्रम में भारत के विभिन्न हिस्सों से 6,000 से अधिक युवाओं के भाग लेने की उम्मीद है। उपस्थित लोग विभिन्न पृष्ठभूमियों का प्रतिनिधित्व करेंगे, जिनमें छात्र, युवा पेशेवर, उद्यमी, नवप्रवर्तक, कंटेंट निर्माता, उभरते नेता, सफल व्यक्ति और युवा महिलाएं शामिल हैं, जो भारत के युवाओं की विविधता और आकांक्षाओं को दर्शाते हैं।

केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, कई अन्य नेताओं, विशिष्ट अतिथियों और विभिन्न क्षेत्रों के युवा दिग्गजों के साथ सम्मेलन में उपस्थित रहेंगे।

इस सम्मेलन का उद्देश्य एक ऐसा मंच तैयार करना है, जहां आज के सफल लोग कल के भारत के निर्माताओं से संवाद कर सकें, जिससे सार्वजनिक नेतृत्व, राष्ट्रीय विकास और सामाजिक परिवर्तन के प्रति साझा प्रतिबद्धता को बढ़ावा मिल सके।

मंत्रालय के अनुसार, सम्मेलन में विभिन्न क्षेत्रों की कई प्रमुख हस्तियों के साथ संवाद होगा।

प्रतिभागियों के साथ बातचीत करने वालों में भारत के सर्वश्रेष्ठ धावक गुरिंदरवीर सिंह (100 मीटर में वर्तमान राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक), बॉलीवुड अभिनेता विक्रांत मैसी, उद्यमी अमन गुप्ता और ओलंपिक पदक विजेता अमन सहरावत शामिल हैं। इसके अलावा, यूपीएससी के सफल उम्मीदवार और प्रमुख कंटेंट क्रिएटर जैसे मल्हार कलांबे और आरजे रौनक, साथ ही अन्य प्रभावशाली युवा हस्तियां युवाओं से संवाद करेंगी।

इस कार्यक्रम में देश भर के उन उभरते हुए प्रतिभाओं को भी सम्मानित किया जाएगा, जिन्होंने खेल, उद्यमिता, शासन और कंटेंट निर्माण जैसे क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियां हासिल की हैं। आयोजकों का मानना ​​है कि यह सम्मान युवा भारतीयों को समाज और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय योगदान देने के लिए और अधिक प्रोत्साहित करेगा।

मंत्रालय ने आगे कहा कि यह सम्मेलन एमवाई भारत की हालिया उपलब्धि का भी जश्न मनाएगा, जिसमें उसने 'एक सप्ताह में ऑनलाइन क्विज़ में भाग लेने वाले सबसे अधिक उपयोगकर्ताओं' के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की मान्यता प्राप्त की है, जो कि विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग (वीबीवाईएलडी) क्विज़ पहल के माध्यम से हासिल की गई है।

इस राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम में सभी 28 राज्यों और आठ केंद्र शासित प्रदेशों के 5 लाख से अधिक युवाओं ने भाग लिया था। आधिकारिक मूल्यांकन अवधि के दौरान, 390,812 प्रतिभागियों ने क्विज़ सफलतापूर्वक पूरा किया, जिसके परिणामस्वरूप एक नया विश्व रिकॉर्ड बना।

मंत्रालय के अनुसार, यह उपलब्धि 'विकसित भारत 2047' के विजन के साथ युवाओं की अभूतपूर्व भागीदारी को उजागर करती है और राष्ट्र के विकास यात्रा में युवा शक्ति की सार्थक भागीदारी को सक्षम बनाने वाले मंच के रूप में 'विकसित भारत' में युवा नागरिकों के बढ़ते विश्वास को दर्शाती है।

सरकार के एक बयान में कहा गया, " 2047 में विकसित भारत के सपने की ओर अग्रसर होने के साथ-साथ, माय भारत युवा सम्मेलन देश के युवाओं की आकांक्षाओं, उपलब्धियों और परिवर्तनकारी क्षमता का उत्सव मनाएगा।”

बयान में आगे कहा गया कि देश के कोने-कोने से हजारों युवाओं को एक साथ लाकर, यह सम्मेलन राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के ‘अमृत पीठ’ के सामूहिक संकल्प को पुनः स्थापित करेगा और प्रधानमंत्री के विकसित, समावेशी और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देगा।

--आईएएनएस

ओपी/एएस