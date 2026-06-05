दिल्ली: लोधी रोड पर सीवर के काम के दौरान श्मशान घाट की दीवार गिरी; एक की मौत, दो घायल

नई दिल्ली, 5 जून (आईएएनएस)। लोधी रोड पर दयानंद श्मशान घाट की दीवार सीवर लाइन के लिए चल रही खुदाई के दौरान गिर गई, जिससे तीन मजदूर मलबे के नीचे दब गए। हादसे में एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हो गए। दोनों घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है।

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अधिकारियों के मुताबिक, यह घटना रात करीब 1 बजे हुई, जब श्मशान घाट के पास मजदूर नाली खोदने का काम कर रहे थे। दीवार के अचानक गिरने से मौके पर अफरातफरी मच गई।

प्रत्यक्षदर्शी भगवान दास ने समाचार एजेंसी आईएएनएस को बताया कि जब यह घटना हुई, तब निर्माण कार्य चल रहा था।

उन्होंने कहा कि मजदूर काम कर रहे थे, तभी अचानक दीवार गिर गई। मलबे के नीचे तीन लोग दब गए। उनमें से एक की मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस करीब 20 मिनट में मौके पर पहुंची और पीड़ितों को बाहर निकाला।

दिल्ली फायर सर्विस (डीएफएस) के अधिकारियों ने पुष्टि की कि पाइपलाइन बिछाने के काम के दौरान दीवार गिरने से तीन मजदूर मलबे के नीचे दब गए थे। बचाव दलों को तुरंत मौके पर भेजा गया।

अधिकारियों ने बताया कि मलबे को हटाने और बचाव कार्यों में मदद के लिए रात में जेसीबी मशीनें लगाई गई थीं। शुरुआती रिपोर्टों से पता चलता है कि मजदूर खुदाई का काम कर रहे थे, तभी अचानक ढांचा ढह गया और यह हादसा हो गया।

पुलिस ने ढांचे के गिरने की असल वजह का पता लगाने और यह जांचने के लिए जांच शुरू कर दी है कि क्या सुरक्षा में कोई चूक या लापरवाही इस हादसे की वजह बनी।

यह घटना इलाके में निर्माण कार्य से जुड़े एक और बड़े हादसे के ठीक एक दिन बाद हुई है। इससे पहले, गुरुवार को जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को फरीदाबाद से जोड़ने वाले एक निर्माणाधीन फ्लाईओवर पर भारी क्रेन पलटने से कम से कम दो मजदूरों की मौत हो गई और कई अन्य लोगों के फंसे होने की आशंका है।

यह हादसा फरीदाबाद के पन्हेरा खुर्द के पास हुआ, जहां ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तहत जेवर एयरपोर्ट फ्लाईओवर का काम चल रहा था। अधिकारियों ने बताया कि एक गर्डर उठाते समय क्रेन का संतुलन बिगड़ गया और वह पलट गई, जिससे कई मजदूर उसके नीचे दब गए।

पुलिस की टीम निर्माण कार्य में लगे मजदूरों और इमरजेंसी रेस्पॉन्डर्स ने बचाव अभियान चलाया।

--आईएएनएस

पीएसके