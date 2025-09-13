दिल्ली क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, रोहिणी से हथियारबंद अपराधी गिरफ्तार

नई दिल्ली, 13 सितंबर (आईएएनएस)। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी सफलता हासिल की। टीम ने रोहिणी सेक्टर-11 इलाके से 21 वर्षीय आरोपी आकाश को गिरफ्तार कर उसके पास से एक पिस्टल और दो जिंदा कारतूस बरामद किए। पुलिस का कहना है कि इस कार्रवाई से शहर में किसी बड़ी वारदात को टाला जा सका।

दरअसल, 9 सितंबर को सिपाही विवेक राणा को मिली गुप्त सूचना के आधार पर इंस्पेक्टर संजय कौशिक की अगुवाई में एक विशेष टीम का गठन किया गया। इसमें एसआई नरेंद्र सिंह, एएसआई हुकम चंद, एएसआई वीरेंद्र सिंह, एएसआई रमेश राणा, हेड कांस्टेबल संजीव कुमार, हेड कांस्टेबल धरा सिंह और सिपाही विवेक राणा शामिल थे। पूरी कार्रवाई एसीपी अशोक कुमार शर्मा की करीबी निगरानी और डीसीपी (क्राइम ब्रांच) हर्ष इंदोरा (आईपीएस) के समग्र पर्यवेक्षण में की गई।

टीम ने गंदा नाला, केएनके मार्ग, सेक्टर-11, रोहिणी के पास छापा मारकर आकाश को दबोच लिया। उसकी तलाशी के दौरान एक पिस्टल और दो जिंदा कारतूस बरामद हुए। जब्त हथियार और गोलियों को सील कर लिया गया और इस संबंध में एफआईआर संख्या 239/25, धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया।

पुलिस की जांच में यह सामने आया कि आरोपी आकाश की पारिवारिक हालात कमजोर हैं। उसका पिता रिक्शा चालक है और वह खुद बीए प्रथम वर्ष तक पढ़ाई करने के बाद 2017 में पढ़ाई छोड़ चुका है। अविवाहित आकाश की एक बड़ी बहन है जो निजी क्षेत्र में काम करती है। गरीबी और गलत संगत के चलते आकाश अपराध की दुनिया में उतरा। वर्ष 2024 में उसने अपने साथी राहुल यादव के साथ मिलकर पीतमपुरा टीवी टावर के पास 25 लाख रुपए की डकैती की थी। इसमें उसके हिस्से से 3 लाख रुपये बरामद हुए थे। जेल से बाहर आने के बाद उसने दोबारा अपराध करना शुरू कर दिया।

करीब दो महीने पहले शाहबाद निवासी उसके साथी लल्ला के माध्यम से उसने यूपी के अयोध्या के पास रहने वाले सत्याम उर्फ सौरव से 58 हजार रुपए में एक पिस्टल और 10 जिंदा कारतूस खरीदे थे। वह इस हथियार के दम पर कोई नई वारदात की साजिश रच रहा था, तभी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

क्राइम ब्रांच फिलहाल आरोपी से पूछताछ कर रही है ताकि उसके सहयोगियों और हथियार आपूर्ति श्रृंखला का पता लगाया जा सके। पुलिस का कहना है कि अवैध हथियारों का कारोबार और इसके जरिए अपराध को अंजाम देने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

