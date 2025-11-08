नई दिल्‍ली, 8 नवंबर (आईएएनएस)। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने शनिवार को दिल्ली सचिवालय में सभी दिल्ली सरकारी अस्पतालों के मेडिकल निदेशकों और मेडिकल अधीक्षकों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इसमें स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। डॉ. पंकज कुमार सिंह ने बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि दिल्ली सरकार के किसी भी अस्पताल में जीवनरक्षक दवाओं, सभी प्रकार की आवश्यक दवाओं या चिकित्सा उपकरणों की कोई कमी नहीं है।

दिल्ली सरकार की अनुमोदित दवा सूची के अनुसार, सभी आवश्यक और जीवनरक्षक दवाओं के स्टॉक सभी दिल्ली सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं।

उन्‍होंने सरकारी अस्पतालों के मेडिकल निदेशकों और मेडिकल अधीक्षकों को निर्देश दिया है कि वे समय पर और समुचित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के आगामी महीनों यानी मार्च 2026 तक के लिए आवश्यक दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की अपनी आवश्यकताएं 10 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर दें।

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने चेतावनी दी है कि यदि किसी अस्पताल में पर्याप्त दवाओं और मेडिकल सामग्रियों का स्टॉक बनाए नहीं रखा जाता है तो मेडिकल निदेशकों और मेडिकल अधीक्षकों पर जिम्मेदारी तय की जाएगी और किसी भी प्रकार की लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि अस्पतालों में रोगियों की उचित देखभाल की जरूरतों को देखते हुए केंद्रीय खरीद एजेंसी (सीपीए) द्वारा दवाओं की अत्यधिक कुशल आपूर्ति प्रणाली प्रभावी ढंग से स्थापित की गई है।

अस्पताल प्रबंधन को दवाओं की दैनिक सूची की निगरानी के लिए सख्त दिशा-निर्देश दिए गए हैं। आवश्यक दवाओं की कमी की स्थिति में अनुमोदित केंद्रीय खरीद एजेंसी प्रक्रियाओं के माध्यम से आपूर्ति तुरंत कर दी जाती है। इसके अतिरिक्त, जरूरी आवश्यकताओं को शीघ्रता से निपटाने के लिए आपातकालीन स्थानीय खरीद के प्रावधान भी अधिकृत किए गए हैं।

बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने सरकारी अस्पतालों के मेडिकल निदेशकों और मेडिकल अधीक्षकों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि उन्हें अस्पताल आने वाले हर मरीज के साथ उचित इलाज और देखभाल के साथ पेश आना चाहिए और उनके साथ आए परिजनों के साथ भी सौहार्दपूर्ण व्यवहार करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए आने वाले हर मरीज को उचित देखभाल और बेहतर इलाज प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता के कुशल नेतृत्व में, दिल्ली सरकार राजधानी के सभी नागरिकों को मुफ्त दवाएं और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं निरंतर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

--आईएएनएस

एएसएच/डीकेपी