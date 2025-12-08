दिल्ली: इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होने के बाद आईजीआई एयरपोर्ट पर फंसे यात्री

नई दिल्ली, 8 दिसंबर (आईएएनएस)। इंडिगो एयरलाइन की फ्लाइट कैंसिल होने के कारण दिल्ली में यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आईजीआई एयरपोर्ट की तरफ से एडवाइजरी जारी की जा रही हैं, फिर भी फ्लाइट कैंसिलेशन से होने वाली परेशानी कम नहीं हो रही है। दिल्ली में कई यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए काफी लंबा इंतजार करना पड़ रहा है।

सोमवार को इंडिगो की करीब 200 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल की गई हैं, जिसके चलते यात्रियों को परेशानी हो रही है। यात्री एयरपोर्ट पर घूम रहे हैं।

दिल्ली एयरपोर्ट पर मौजूद इंडिगो की कनेक्टिंग फ्लाइट से ऑस्ट्रेलिया जाने वाले एक यात्री ने बताया कि उनकी फ्लाइट यहां से बेंगलुरू के लिए थी और वहां से वह ऑस्ट्रेलिया के लिए फ्लाइट पकड़ते, लेकिन यहां से जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट ही कैंसिल हो गई है, जिस कारण एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं।

एक अन्य यात्री की कनेक्टिंग फ्लाइट लक्षद्वीप के लिए थी। उन्हें दिल्ली से बेंगलुरु जाना था, लेकिन उनकी फ्लाइट कैंसिल कर दी गई और अब दो दिन के बाद उनकी इंडिगो की फ्लाइट है। उन्होंने बताया कि फ्लाइट पकड़ने के लिए दो दिन और दिल्ली में इंतजार करना होगा।

इसके साथ ही सऊदी अरब से आए 41 लोगों के ग्रुप को श्रीनगर जाना है, लेकिन इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होने से उन्हें परेशानी हो रही है। वे दिल्ली एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे हैं।

इससे पहले इंदिरा गांधी इंटरनेशनल (आईजीआई) एयरपोर्ट की तरफ से सोमवार सुबह 6.30 बजे एक एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें यात्रियों से फ्लाइट से जुड़ी ताजा स्टेटस चेक करने की अपील की गई है। एडवाइजरी में बताया गया था कि इंडिगो की फ्लाइट्स में देरी हो सकती है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि किसी भी असुविधा से बचने के लिए एयरपोर्ट जाने से पहले अपनी एयरलाइन से फ्लाइट का लेटेस्ट स्टेटस चेक कर लें।

एडवाइजरी में आगे बताया कि एयरपोर्ट की टीमें रुकावटों को कम करने और यात्रा को आसान बनाने के लिए सभी संबंधित लोगों के साथ मिलकर काम कर रही हैं। मेडिकल सहायता सहित किसी भी मदद के लिए कृपया इन्फॉर्मेशन डेस्क पर जाएं, जहां हमारा ग्राउंड स्टाफ आपकी मदद के लिए तैयार है।

--आईएएनएस

एससीएच/वीसी