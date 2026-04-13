दिल्ली: हाशिम बाबा गैंग के दो सदस्य गिरफ्तार, हथियार और कारतूस बरामद

नई दिल्ली, 13 अप्रैल (आईएएनएस)। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कुख्यात हाशिम बाबा गैंग के दो सहयोगियों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। गिरफ्तार आरोपियों में एक फरार शूटर भी शामिल है। उनके पास से दो लोडेड सेमी-ऑटोमैटिक पिस्तौल और 11 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं।

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शादाब अहमद उर्फ 'चप्पल' और मोहम्मद आदि उर्फ आदिल उर्फ टैविस के रूप में हुई है।

28 साल का शादाब उर्फ चप्पल दिल्ली के जाफराबाद का रहने वाला है और पिछले दो सालों से फरार चल रहा था। उसे 11 अप्रैल को उत्तर-पूर्वी दिल्ली के गढ़ी मांडू इलाके से गिरफ्तार किया गया। उसके पास से एक लोडेड सेमी-ऑटोमैटिक पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस बरामद हुए।

पुलिस के अनुसार, शादाब हाशिम बाबा गैंग का शूटर है और वह अपने मामा तथा गैंगस्टर सुहैल का करीबी रिश्तेदार है, जो फिलहाल जेल में बंद है।

शादाब पर 10 मार्च 2024 को दर्ज एफआईआर में हत्या और हत्या के प्रयास सहित आर्म्स एक्ट के तहत मामले दर्ज हैं। इस मामले में आरोप है कि 9 मार्च 2024 को सीलमपुर में हाशिम बाबा गैंग के शूटरों ने अपने प्रतिद्वंदी चेनू गैंग के सदस्यों पर फायरिंग की थी, जिसमें अरबाज नामक व्यक्ति की मौत हो गई थी।

जांच में यह भी सामने आया कि अरबाज की हत्या इसलिए की गई क्योंकि उसने जेल में बंद सुहैल के साथ कथित रूप से दुर्व्यवहार किया था। इसके अलावा, शादाब एक अन्य हत्या के प्रयास के मामले में भी वांछित था और अदालत में पेश न होने के कारण उसे अपराधी भी घोषित किया गया था।

इसी अभियान के तहत, स्पेशल सेल ने 3 अप्रैल को 24 साल के मोहम्मद आदि उर्फ आदिल को भी उत्तर-पूर्वी दिल्ली से गिरफ्तार किया था। उसके पास से एक लोडेड पिस्तौल और 6 जिंदा कारतूस बरामद हुए थे।

पुलिस के अनुसार, आदिल हाशिम बाबा गैंग के लिए रंगदारी वसूली के लिए टारगेट तय करने का काम करता था और जेल में बंद गैंगस्टर असद और दानिश उर्फ मल्लि के लिए काम कर रहा था।

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बताया कि यह कार्रवाई खुफिया जानकारी के आधार पर की गई। यह गैंग के नेटवर्क को कमजोर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

--आईएएनएस

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