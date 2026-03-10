दिल्ली: गीता कॉलोनी पुलिस की कार्रवाई, चोरी की गई संपत्ति के साथ आरोपी गिरफ्तार

नई दिल्ली, 10 मार्च (आईएएनएस)। दिल्ली की गीता कॉलोनी पुलिस ने एक चोरी के मामले का खुलासा करते हुए चोर को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही, चोरी की गई संपत्ति भी बरामद कर ली गई है। अब पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है।

यह मामला 9 मार्च का है, जब रानी गार्डन, गीता कॉलोनी की रहने वाली शिकायतकर्ता नाहिदा अख्तर ने अपनी शिकायत दर्ज कराई कि उनके घर से एक लाख रुपए, तीन गोल्ड की लेडीज रिंग्स, आधार कार्ड और एक स्टील की पिग्गी बैंक चोरी हो गई है। इस पर पुलिस स्टेशन गीता कॉलोनी में मामला दर्ज किया गया।

मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएचओ इंस्पेक्टर सत्यावान लाथवाल की देखरेख में एक विशेष टीम बनाई गई, जिसमें एएसआई अनूप कुमार, एचसी नीरज कुमार, एचसी अरुण कुमार और एचसी मोहित कुमार शामिल थे। टीम ने तुरंत पास के इलाकों में तलाशी अभियान शुरू किया और स्थानीय जानकारी, सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी विश्लेषण की मदद से महत्वपूर्ण सुराग जुटाए। सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण कर फेशियल रिकग्निशन सिस्टम और अन्य तकनीकी उपकरणों का उपयोग कर संदिग्ध की पहचान की गई।

स्थानीय जानकारी और तकनीकी सहायता के आधार पर संदिग्ध का पता मंडावली में लगा। पुलिस टीम ने वहां सावधानीपूर्वक नजर रखी, और जब संदिग्ध के मौजूद होने की पुष्टि हुई, तो उसे पकड़ लिया गया। पूछताछ में आरोपी ने अपनी पहचान अजाज खान उर्फ शानू, उम्र 35 वर्ष, निवासी फजलपुर मंडावली, दिल्ली, बताई और चोरी की घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। उसके कब्जे से एक स्टील की पिग्गी बैंक और आधार कार्ड बरामद किए गए।

जांच में आरोपी ने आगे बताया कि बाकी चोरी की वस्तुएं, जिनमें तीन गोल्ड की रिंग्स शामिल हैं, उसने आईआईएफएल बैंक, मंडावली शाखा में गिरवी रखी थीं और चोरी की रकम से 40,000 रुपए अपने बैंक अकाउंट में जमा किए थे। पुलिस अब बची हुई संपत्ति को संबंधित बैंक और अधिकारियों से बरामद करने के प्रयास कर रही है।

अजाज खान पहले भी थाना जगत पूरी में एक चोरी के मामले में संलिप्त पाया गया था। वह गरीब और निम्न आर्थिक पृष्ठभूमि से आता है, पढ़ाई केवल प्राइमरी तक की है और वर्तमान में बेरोजगार है। पैसों की जरूरत के चलते उसने चोरी जैसे अपराध की ओर रुख किया।

--आईएएनएस

