दिल्ली-एनसीआर में आईएमडी ने जारी किया येलो अलर्ट

नई दिल्ली, 6 अक्टूबर (आईएएनएस)। दिल्ली-एनसीआर में मौसम फिर बदलने वाला है। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने सोमवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इसमें दिल्ली और आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश, गरज के साथ छींटे और तेज हवाओं की चेतावनी दी गई है।

एनसीआर में कई जगहों पर सुबह हुई बारिश ने मौसम को सुहावना बना दिया है। आईएमडी के अनुसार, दिनभर बीच-बीच में बारिश हो सकती है और हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। अधिकतम तापमान करीब 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। बारिश के बावजूद, आर्द्रता का स्तर ऊंचा बना रह सकता है, जिससे बारिश कम होने पर असुविधा और उमस भरा वातावरण हो सकता है।

मौसम में यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ के कारण हो रहा है, जो इन दिनों उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित कर रहा है। इस सिस्टम के कारण अगले 48 घंटों में इस क्षेत्र में बादल छाए रहेंगे, बारिश होगी और ठंडी हवाएं चलेंगी।

सोमवार तड़के दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हुई। आईएमडी ने राष्ट्रीय राजधानी और गुरुग्राम के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि नोएडा और गाजियाबाद में येलो अलर्ट जारी है, यानी यहां भी मौसम की मार का मध्यम असर हो सकता है।

रविवार को, दिल्ली में अधिकतम तापमान 34.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो औसत से थोड़ा कम है, और न्यूनतम तापमान 24.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य स्तर से थोड़ा अधिक है।

बारिश और हवाओं के चलते दिल्ली की हवा में थोड़ी सुधार दिखी। शनिवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 138 यानी मध्यम रहा। शुक्रवार को यह 88 यानी संतोषजनक स्तर पर था, जो पिछले तीन सालों में दशहरे के बाद सबसे साफ दिन रहा। हालांकि, बदलते मौसम के साथ हवा की गुणवत्ता में भी उतार-चढ़ाव होता रहेगा।

आईएमडी ने लोगों को सलाह दी है कि गरज-चमक और तेज हवाओं के समय खुले स्थानों से बचें और हल्की चीजों को सुरक्षित रखें ताकि वे उड़ न जाएं।

--आईएएनएस

एएस/