दाचीगाम नेशनल पार्क में प्रवेश पर कोई रोक नहीं, सरकार ने अफवाहों का किया खंडन

श्रीनगर, 3 जून (आईएएनएस)। श्रीनगर में स्थित दाचीगाम नेशनल पार्क में आगंतुकों के प्रवेश पर रोक लगाए जाने की खबरों के बीच जम्मू-कश्मीर सरकार ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि पार्क आम लोगों के लिए पूरी तरह खुला है और बुधवार को प्रवेश पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों और अपुष्ट खबरों पर ध्यान न दें तथा केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें।

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सरकार की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि दाचीगाम नेशनल पार्क में प्रवेश को लेकर कुछ भ्रामक दावे सामने आ रहे थे, जिसके बाद यह स्पष्टीकरण जारी करना जरूरी हो गया। 3 जून को पार्क में आगंतुकों के प्रवेश पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया गया है और सभी पर्यटक और स्थानीय लोग सामान्य नियमों और प्रक्रियाओं के तहत पार्क आ सकते हैं।

सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि दाचीगाम नेशनल पार्क में प्रवेश व्यवस्था सामान्य रूप से जारी है। पार्क में आने वाले सभी लोगों के लिए वही नियम लागू हैं, जो पहले से निर्धारित हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार की ओर से किसी विशेष दिन या किसी विशेष कारण से प्रवेश पर रोक लगाने का कोई आदेश जारी नहीं किया गया है।

यह स्पष्टीकरण ऐसे समय में सामने आया है, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायक दल की बैठक के बाद पार्क में प्रवेश को लेकर विभिन्न तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं। इन अटकलों के कारण लोगों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी। सरकार ने कहा कि ऐसी खबरों का कोई आधार नहीं है और पार्क की गतिविधियां सामान्य रूप से संचालित हो रही हैं।

सरकार ने लोगों से आग्रह किया है कि वे दाचीगाम नेशनल पार्क की यात्रा के दौरान निर्धारित दिशा-निर्देशों और मानक प्रक्रियाओं का पालन करें। साथ ही, किसी भी जानकारी के लिए आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें। प्रवक्ता ने दोहराया कि बिना पुष्टि वाली खबरों को फैलाने या उन पर विश्वास करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे अनावश्यक भ्रम पैदा हो सकता है।

सरकार के इस स्पष्टीकरण के बाद दाचीगाम नेशनल पार्क में प्रवेश को लेकर चल रही सभी अटकलों पर विराम लगने की उम्मीद है।

--आईएएनएस

एसएचके/वीसी