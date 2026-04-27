भारत समाचार

Telangana Census 2027 : तेलंगाना के डिप्टी सीएम विक्रमार्क ने जनगणना के लिए ऑनलाइन विवरण दर्ज कर लोगों को किया प्रेरित

डिजिटल माध्यम से डेटा संग्रह पर जोर, सही जानकारी से योजनाओं को मिलेगा बेहतर आधार
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Apr 27, 2026, 07:59 AM
तेलंगाना के डिप्टी सीएम विक्रमार्क ने जनगणना के लिए ऑनलाइन विवरण दर्ज कर लोगों को किया प्रेरित

खम्मम: तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने सोमवार को जनगणना 2027 के तहत आयोजित ‘स्व-गणना’ कार्यक्रम में भाग लेकर लोगों को इस पहल से जुड़ने के लिए प्रेरित किया।

जानकारी के अनुसार उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने खम्मम स्थित प्रजा भवन कैंप कार्यालय में सुबह ऑनलाइन माध्यम से अपना विवरण दर्ज कर इस प्रक्रिया की शुरुआत का संदेश दिया।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि जनगणना किसी भी राज्य और देश की योजना निर्माण प्रक्रिया का अहम आधार होती है। उन्होंने बताया कि ‘स्व-गणना’ जैसे डिजिटल माध्यमों के जरिए डाटा संग्रह करना न केवल आसान होगा, बल्कि इससे पारदर्शिता और सटीकता भी बढ़ेगी। उन्होंने राज्य के सभी नागरिकों से अपील की कि वे स्वेच्छा से आगे आकर अपने और अपने परिवार के सही विवरण ऑनलाइन दर्ज करें।

मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने कहा कि सही और अपडेट आंकड़े सरकार को योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू करने में मदद करेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि जनगणना 2027 के माध्यम से जुटाए गए आंकड़ों के आधार पर सरकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंद लोगों तक अधिक सटीकता से पहुंचाया जा सकेगा। उनके अनुसार, यदि लोग अपनी जानकारी सही-सही दर्ज करते हैं, तो इससे विकास कार्यों की योजना बनाने में भी आसानी होगी।

उन्होंने यह भी कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जनगणना प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक लोग इसमें भाग ले सकें। सरकार की मंशा है कि इस प्रक्रिया में आम जनता की भागीदारी बढ़े और आंकड़ों की गुणवत्ता बेहतर हो।

इस कार्यक्रम के दौरान खम्मम के जिला कलेक्टर टी.एस. दिवाकर, मुख्य योजना अधिकारी श्रीनिवास और तकनीकी सहायक हिमवर्षा सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। सभी ने इस पहल को सफल बनाने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया।

कार्यक्रम के जरिए राज्य सरकार ने यह स्पष्ट संकेत दिया है कि वह आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अधिक प्रभावी और जनहितकारी बनाने की दिशा में काम कर रही है।

--आईएएनएस

एसएके/वीसी

 

Related posts

Loading...

More from author

Loading...