Telangana Peak Power Demand : तेलंगाना ने 18,139 मेगावाट की सबसे ज्यादा पीक पावर डिमांड पूरी की

हैदराबाद: तेलंगाना ने 18,139 मेगावाट की रिकॉर्ड अधिकतम बिजली मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है, जो राज्य के इतिहास में अब तक की सबसे अधिक है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने कहा कि यह तेलंगाना में अब तक की सबसे बड़ी पीक डिमांड है।

उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों और राज्य की विद्युत यूटिलिटी के सभी कर्मचारियों को बधाई दी और कहा कि बिना किसी रुकावट के इस अभूतपूर्व मांग को कुशलता से संभालना और गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना उनकी बड़ी सफलता है।

सरकारी बयान में उनके हवाले से कहा गया, "यह मील का पत्थर तेलंगाना की आर्थिक वृद्धि, संचालन में दक्षता और बेहतरीन समन्वय को दर्शाता है।" भले ही तेलंगाना आकार में छोटा राज्य है, फिर भी यह बड़े राज्यों के अधिकतम लोड के स्तर तक पहुंच गया है और कुछ मामलों में उनसे आगे निकल गया है। यह तरक्की स्पष्ट रूप से औद्योगिक, कृषि और शहरी क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रही विकास गतिविधियों को दर्शाती है।

18,139 मेगावाट की पीक डिमांड के साथ, तेलंगाना की तुलना मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों से की जा सकती है, जहां लगभग 19,900 मेगावाट की अधिकतम मांग दर्ज की गई, और राजस्थान में 19,600 से 20,600 मेगावाट के बीच पीक डिमांड रही। छोटे भूगोल और आबादी के बावजूद, तेलंगाना ने अपनी क्षमता साबित की है।

बयान में यह भी कहा गया कि तेलंगाना ने पंजाब, हरियाणा, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे औद्योगिक राज्यों की तुलना में अधिक पीक डिमांड दर्ज की है। राज्य अब बिजली खपत घनत्व के मामले में उभरता हुआ अग्रणी राज्य बनता जा रहा है।

आईटी, दवा, निर्माण और सिंचाई क्षेत्रों में तेजी से विकास इस वृद्धि का मुख्य कारण रहा है। तेलंगाना में बिजली की मांग में लगातार बढ़ोतरी साफ दिखाई दे रही है। 2023-24 के दौरान 8 मार्च, 2024 को 15,623 मेगावाट की पीक डिमांड दर्ज की गई थी। इसके बाद 20 मार्च, 2025 को राज्य में 17,162 मेगावाट की अब तक की सबसे अधिक पीक डिमांड रिकॉर्ड हुई।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि तेलंगाना न सिर्फ वर्तमान की मांग पूरी कर रहा है, बल्कि भविष्य में आने वाली गर्मियों की पीक जरूरतों के लिए भी पूरी तरह तैयार है। मजबूत ग्रिड सिस्टम, सोच-समझकर बनाई गई रणनीति और टीमवर्क हमारी सबसे बड़ी ताकत है।

उन्होंने आगे कहा कि तेलंगाना का पावर सेक्टर राज्य के विकास को आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया है। कंट्रोल रूम से लेकर फील्ड स्टाफ तक, हर किसी की मेहनत और समर्पण के कारण यह सफलता संभव हुई है। तेलंगाना अन्य राज्यों के लिए एक मिसाल कायम कर रहा है।

