Telangana Panchayat Elections : पंचायत चुनावों के पहले चरण में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों की बड़ी जीत

हैदराबाद: तेलंगाना में ग्राम पंचायत चुनावों के पहले चरण में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के समर्थन वाले उम्मीदवारों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। गुरुवार को हुई मतगणना में अधिकांश ग्राम पंचायतों में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों की जीत दर्ज की गई।

हालांकि चुनाव गैर-दलीय आधार पर कराए गए थे, लेकिन नतीजों से साफ है कि कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों को भारी समर्थन मिला है। कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों ने 1,924 सरपंच पद जीते, जबकि मुख्य विपक्षी भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) 975 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रही। बीजेपी 156 सीटें जीतकर तीसरे स्थान पर रही, जबकि 428 ग्राम पंचायतों में अन्य उम्मीदवार विजयी हुए।

टीपीसीसी अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ ने परिणामों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये नतीजे कांग्रेस सरकार में जनता के भरोसे को दर्शाते हैं।

पहले चरण में कुल 3,834 सरपंच पदों के लिए सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक मतदान हुआ। दोपहर 2 बजे से मतगणना शुरू हुई और रात 10 बजे तक 3,478 ग्राम पंचायतों के परिणाम घोषित कर दिए गए। इस चरण में 84.28 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया।

कुल 12,960 उम्मीदवार सरपंच पदों के लिए मैदान में थे, जबकि 65,455 उम्मीदवार वार्ड सदस्य पदों के लिए चुनाव लड़ रहे थे। 189 मंडलों में फैले 37,562 मतदान केंद्रों पर 56 लाख से अधिक मतदाता वोट डालने के पात्र थे।

सूचना के अनुसार, 396 ग्राम पंचायतों के सरपंच और 9,633 वार्ड सदस्य बिना मुकाबला ही निर्वाचित घोषित किए गए। वहीं, एक ग्राम पंचायत और 10 वार्ड सदस्य पदों पर चुनाव अदालत के स्थगन आदेश के कारण नहीं हो सका।

शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए एक लाख से अधिक मतदान कर्मचारी और 50,000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। 3,461 ग्राम पंचायतों में सीधी वेबकास्टिंग के जरिए मतदान प्रक्रिया की निगरानी की गई।

राज्य चुनाव आयोग की अधिसूचना के अनुसार, पंचायत चुनाव तीन चरणों में 11, 14 और 17 दिसंबर को आयोजित किए जा रहे हैं। कुल 12,728 सरपंच और 1,12,242 वार्ड सदस्य पदों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 1.66 करोड़ वोटर पात्र हैं।

राज्य कैबिनेट ने पिछले महीने निर्णय लिया था कि केंद्र से मिलने वाली 3,000 करोड़ रुपये की अनुदान राशि, जो 31 मार्च 2026 तक खर्च करनी है, को ध्यान में रखते हुए फिलहाल केवल ग्राम पंचायत चुनाव कराए जाएं।

--आईएएनएस