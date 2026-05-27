तेलंगाना में बारिश के हालात को लेकर अलर्ट, सीएम ने अधिकारियों को दिए निर्देश

हैदराबाद: तेलंगाना के कई जिलों के लिए मौसम विभाग की ओर से जारी 'ऑरेंज अलर्ट' को देखते हुए मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने बुधवार को अधिकारियों को बारिश की स्थिति को लेकर सतर्क रहने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को धान खरीद केंद्रों पर अतिरिक्त व्यवस्थाएं करने का निर्देश देते हुए उन्हें धान खरीद के कार्यों में तेजी लाने के लिए कहा।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि खरीद केंद्रों में रखे धान को भीगने से बचाने के लिए पर्याप्त संख्या में तिरपाल तैयार रखे जाएं। उन्होंने अधिकारियों को यह भी आदेश दिया कि जिन केंद्रों पर खरीद का काम पूरा हो चुका है, वहां से तिरपाल हटाकर अन्य केंद्रों पर भेज दिए जाएं।

मौसम विभाग की तेज और तूफानी हवाओं की चेतावनी को देखते हुए मुख्यमंत्री ने लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी। पिछले कुछ दिनों से लू की चपेट में आए लोगों को मंगलवार रात कई जगहों पर हुई बारिश से राहत मिली। हैदराबाद और अन्य जिलों में बारिश और तेज हवाओं के साथ मौसम सुहावना हो गया।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने बुधवार को कई जिलों के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया।

हैदराबाद, जंगोअन, महाबाद, महबूबनगर, मेडक, मेडचल मल्काजगिरी, नागरकुर्नूल, नलगोंडा, नारायणपेट, रंगारेड्डी, संगारेड्डी, सिद्दीपेट, सूर्यापेट, विकाराबाद, वानापर्थी, यदाद्री भुवनगिरी, भद्राद्री कोठागुडेम और खम्मम जिलों में 30-40 किमी प्रति घंटे की सतही हवा के साथ हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बारिश होने की संभावना है।

तेलंगाना विकास योजना सोसायटी के अनुसार, महबूबनगर जिले के देवराकादरा में बुधवार सुबह 8.30 बजे तक 12 घंटे की अवधि में सबसे ज्यादा 136.6 एमएम बारिश दर्ज की गई।

महबूबनगर जिले में ही स्थित चिन्ना चिंता कुंटा और सेरीवेंकटपुर में क्रमशः 47.8 एमएम और 34.3 एमएम बारिश दर्ज की गई।

विकाराबाद जिले के मुजाहिदपुर में 25.3 मिमी बारिश हुई, जबकि संगारेड्डी जिले के वाटपल्ले में 17.3 मिमी बारिश दर्ज की गई।

ग्रेटर हैदराबाद में मल्काजगिरी के विनायक नगर वार्ड कार्यालय में सबसे अधिक 21.3 मिमी बारिश दर्ज की गई, इसके बाद बीएचईएल फैक्ट्री क्षेत्र में 17 मिमी बारिश दर्ज की गई।

सिकंदराबाद, बालानगर, बोवेनपल्ली, अमीरपेट, कुकटपल्ली, केपीएचबी कॉलोनी, चंदा नगर, मियापुर, गाचीबोवली, लकड़ीकापुल, दिलसुखनगर, एलबी नगर, वनस्थलीपुरम, राजेंद्रनगर और हैदराबाद के अन्य इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई।

--आईएएनएस

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