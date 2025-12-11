Telangana Elections : तेलंगाना में पंचायत चुनावों के पहले चरण के लिए वोटिंग जारी

हैदराबाद: तेलंगाना ग्राम पंचायत चुनावों के पहले चरण के लिए मतदान जारी है। गुरुवार को सुबह 7 बजे कड़ी सुरक्षा के बीच 3,834 सरपंच पदों और 27,628 वार्ड सदस्य पदों के लिए मतदान शुरू हुआ। सरपंच पदों के लिए कुल 12,960 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि वार्ड सदस्य पदों के लिए 65,455 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। 189 मंडलों में फैले 37,562 मतदान केंद्रों पर 56 लाख से ज्यादा मतदाता वोट डालने के योग्य हैं।

पहले चरण में कुल 56,19,430 मतदाता हैं, जिनमें 27,41,070 पुरुष और 28,78,159 महिलाएं शामिल हैं। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार, मतदान दोपहर एक बजे तक चलेगा, जबकि वोटों की गिनती दोपहर दो बजे से शुरू होगी। इसके बाद, नए चुने गए वार्ड सदस्यों की एक बैठक होगी, जिसमें उप सरपंचों का चुनाव किया जाएगा।

4,326 सरपंच पदों और 37,440 वार्ड सदस्य पदों के लिए चुनाव अधिसूचना जारी की गई थी। पांच सरपंच पदों और 169 वार्ड सदस्य पदों के लिए कोई नामांकन दाखिल नहीं किया गया। 396 ग्राम पंचायतों के सरपंच और 9,633 वार्ड सदस्य सर्वसम्मति से चुने गए। हालांकि, अदालतों ने एक ग्राम पंचायत और 10 वार्ड सदस्यों के चुनाव पर रोक लगा दी है।

स्थानीय अधिकारियों के अनुसार, शांतिपूर्ण, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। एक लाख से ज्यादा मतदान कर्मचारी ड्यूटी पर हैं। 3,461 ग्राम पंचायतों में, मतदान प्रक्रिया की रियल-टाइम निगरानी सुनिश्चित करने के लिए डायरेक्ट वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है। जिला कलेक्टर (जिला चुनाव प्राधिकरण) और सामान्य पर्यवेक्षक वेबकास्टिंग के माध्यम से चुनावों की निगरानी कर रहे हैं।

इसके अलावा, 50 हजार से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। सिविल पुलिस, आर्म्ड रिजर्व, तेलंगाना स्टेट स्पेशल पुलिस और दूसरे विभागों के स्टाफ को भी तैनात किया गया है। पुलिस महानिदेशक बी. शिवधर रेड्डी ने कहा कि चूंकि वोटिंग के तुरंत बाद वोटों की गिनती होगी, इसलिए सभी काउंटिंग सेंटरों पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है।

तेलंगाना ग्राम पंचायत चुनावों के बीच 8.20 करोड़ रुपए नकद के साथ-साथ शराब, ड्रग्स और कई कीमती वस्तुएं जब्त की गईं। आचार संहिता के उल्लंघन के लिए कुल 229 एफआईआर दर्ज की गई हैं।

पिछले महीने राज्य चुनाव आयोग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, पंचायत चुनाव 11, 14 और 17 दिसंबर को तीन चरणों में 12,728 सरपंच पदों और 1,12,242 वार्ड सदस्य पदों के लिए होंगे। इन चुनावों में ग्रामीण इलाकों में कुल 1.66 करोड़ वोटर वोट डालने के योग्य हैं।

