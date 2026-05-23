तेलंगाना: मंदिर के तालाब में पुजारी पिता-पुत्र का शव मिला

हैदराबाद: तेलंगाना के जंगांव जिले में शुक्रवार को पिता-पुत्र ने आत्महत्या कर ली। यह घटना लिंगाला घनपुर मंडल के बंदलागुडेम गांव में हुई।

लक्ष्मीनरसिम्हा चार्युलु और उनके बेटे पवन कुमार चार्युलु, जो लक्ष्मीनरसिम्हा स्वामी मंदिर में पुजारी के तौर पर काम करते थे।

स्थानीय लोगों ने जब तालाब में उनके शव देखे, तो पुलिस को सूचना दी। शवों को निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए एक सरकारी अस्पताल में भेज दिया गया। पुलिस की शुरुआती जांच से पता चला है कि पुजारियों ने आर्थिक और पारिवारिक समस्याओं के कारण यह कदम उठाया।

लक्ष्मीनरसिम्हा चार्युलु की पत्नी श्रीदेवी की एक महीने पहले स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण मौत हो गई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।

इस बीच खम्मम जिले में एक महिला अपने घर में मृत पाई गई और उसके रिश्तेदारों ने आरोप लगाया कि उसके पति ने बीमा के पैसे के लिए महिला की हत्या कर दी।

आर. मीनाक्षी (28) शुक्रवार सुबह खम्मम शहर के बाहरी इलाके में तिरुमलायपालम के गोल थांडा स्थित अपने घर में फंदे से लटकी हुई मिली।

पुलिस ने उसके पति आर. शिवाजी को हिरासत में ले लिया, जब एक पुराना वीडियो सामने आया जिसमें उसे मीनाक्षी के साथ बेरहमी से मारपीट करते हुए दिखाया गया था।

मीनाक्षी के रिश्तेदारों ने आरोप लगाया कि शिवाजी ने पीट-पीटकर उसकी हत्या कर दी और इसे आत्महत्या दिखाने की कोशिश कर रहा था।

उन्होंने आरोप लगाया कि उसकी नजर मीनाक्षी के नाम पर खरीदी गई जीवन बीमा पॉलिसी पर थी और वह नियमित रूप से उसके साथ मारपीट और उसे परेशान करता था। परिवार के अनुसार, मीनाक्षी के नाम पर 80 लाख रुपए की बीमा पॉलिसी थी।

मीनाक्षी का शव मिलने के कुछ घंटों बाद एक वीडियो सामने आया जिसमें शिवाजी को मीनाक्षी को बेल्ट से मारते हुए दिखाया गया था। महिला बंधी हुई थी, जबकि बैकग्राउंड में उनके बच्चे के रोने की आवाज सुनी जा सकती थी।

पुलिस के अनुसार यह वीडियो मीनाक्षी के किसी रिश्तेदार ने रिकॉर्ड किया था, लेकिन परिवार के सदस्यों के दखल और आपसी समझौते के बाद इसे छिपाकर रखा गया था।

पुलिस ने बताया कि उन्होंने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। वे यह पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे थे कि यह आत्महत्या का मामला था या हत्या का। जांच के सिलसिले में पुलिस शिवाजी से पूछताछ कर रही थी।

--आईएएनएस

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