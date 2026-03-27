Telangana CSR Strategy : तेलंगाना में सीएसआर फंड बढ़ाने की तैयारी, सरकार बनाएगी नई नीति और लॉन्च करेगी पोर्टल

हैदराबाद: तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने गुरुवार को घोषणा की कि राज्य सरकार कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) फंड को आकर्षित करने और उसके प्रभावी उपयोग के लिए विशेष नीति तैयार करेगी।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जो कंपनियां राज्य में अधिक सीएसआर फंड देती हैं, उनके प्रबंधन और प्रतिनिधियों को सम्मानित करने के लिए हर साल कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। यह सम्मान समारोह राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, राज्य स्तर पर एक अलग कार्यालय के साथ विशेष सीएसआर सेल स्थापित करने का भी फैसला लिया गया है। यह सेल राज्य में चल रही सीएसआर गतिविधियों का समन्वय करेगा और विभिन्न सरकारी विभागों की उन परियोजनाओं की जानकारी जुटाएगा, जिन्हें सीएसआर फंडिंग के जरिए पूरा किया जा सकता है।

इसके साथ ही ‘तेलंगाना सीएसआर पोर्टल’ बनाने को भी मंजूरी दी गई है। यह पोर्टल राज्य सरकार और कॉरपोरेट कंपनियों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करेगा। इसमें विभिन्न विभागों की परियोजनाओं का विस्तृत विवरण होगा, जिनमें कंपनियां सीएसआर के तहत निवेश कर सकेंगी।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि पोर्टल को यूजर-फ्रेंडली और आकर्षक बनाया जाए, ताकि कंपनियां आसानी से अपनी रुचि के अनुसार परियोजनाएं चुन सकें।

बैठक में अधिकारियों ने बताया कि देश में कुल सीएसआर योगदान में तेलंगाना की हिस्सेदारी फिलहाल सिर्फ 3 प्रतिशत है। इस पर नाराजगी जताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य को सीएसआर फंड में ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए और इसके बेहतर उपयोग की जरूरत है।

उन्होंने अधिकारियों को सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए, ताकि राज्य की कंपनियां और उद्योग अधिक सीएसआर फंड दें और उसे तेलंगाना में ही खर्च करें।

मुख्यमंत्री ने अन्य राज्यों की रणनीतियों का अध्ययन करने और ऐसी नीति बनाने पर जोर दिया, जिससे ज्यादा से ज्यादा कंपनियां सीएसआर के लिए आकर्षित हो सकें।

--आईएएनएस