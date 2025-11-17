Telangana Compensation Scheme : मृतकों के परिजनों के लिए 5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान

हैदराबाद: तेलंगाना सरकार ने सऊदी अरब में बस दुर्घटना में मारे गए राज्य के 45 उमरा तीर्थयात्रियों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने का फैसला किया है।

सोमवार को मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया।

अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद अजहरुद्दीन के नेतृत्व में सरकारी प्रतिनिधियों का एक प्रतिनिधिमंडल सऊदी अरब भेजने का भी निर्णय लिया गया। इस प्रतिनिधिमंडल में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के एक विधायक और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे।

आधिकारिक बयान में कहा गया कि मंत्रिमंडल ने यह भी निर्णय लिया कि दुर्घटना में मारे गए लोगों का अंतिम संस्कार सऊदी अरब में उनकी धार्मिक परंपराओं के अनुसार किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने मृतकों के परिवारों के कम से कम दो सदस्यों को सऊदी अरब भेजने की व्यवस्था करने का भी निर्णय लिया।

हैदराबाद के उमरा तीर्थयात्रियों की सऊदी अरब में मदीना के पास एक तेल टैंकर से टक्कर के बाद आग लगने से मौत हो गई।

हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार ने मीडियाकर्मियों को बताया कि जानकारी के अनुसार, एक तीर्थयात्री, मोहम्मद अब्दुल शोएब, बच गया है और उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। उन्होंने बताया कि हैदराबाद से 54 तीर्थयात्रियों का एक समूह 9 नवंबर को जेद्दा के लिए रवाना हुआ था और 23 नवंबर को लौटने वाला था। पीड़ितों में 17 पुरुष, 18 महिलाएं और 10 बच्चे शामिल हैं।

अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कहा कि पीड़ितों के परिवारों को जानकारी देने के लिए हज हाउस में एक नियंत्रण कक्ष खोला गया है। शव इतने जल चुके हैं कि उनकी पहचान नहीं हो पा रही है। पीड़ितों की पहचान के लिए डीएनए परीक्षण भी कराए जाने की संभावना है।

इस घटना पर जमात-ए-इस्लामी हिंद (डेआईएच) के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद सादतुल्लाह हुसैनी ने गहरा दुख व्यक्त किया।

सैयद सादतुल्लाह हुसैनी ने मीडिया को जारी बयान में कहा, "हम इस त्रासदी से बेहद व्यथित हैं। मेरी हार्दिक संवेदनाएं शोक-संतप्त परिवारों के साथ हैं। हम अल्लाह के हैं और उसी की ओर लौटकर जाना है। ये सभी मुबारक लोग एक पाक सफर पर थे और एक पवित्र इबादत की अदायगी कर रहे थे।"

--आईएएनएस